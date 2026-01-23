Suscríbete
Famosos

Pablo Valentín, ’Pedro’ de ‘Vecinos’, cayó 30 metros a una barranca… ¡de MILAGRO no quedó cuadrapléjico!

El actor reveló que tuvo un accidente doméstico por el que sólo terminó con varios huesos rotos.

Enero 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Pablo-Valentín.jpg

El actor de ‘Vecinos’ relató que por accidente terminó en el fondo de una barranca.

YouTube

“Son descuidos, experiencias de la vida que en una de esas te dan para analizar, para valorar”.

Muchas confesiones, anécdotas y milagros se han contado en la emisión ‘Miembros al aire’, y precisamente éste último le ocurrió al actor Pablo Valentín, famoso por su personaje de ‘Pedro’ en la serie ‘Vecinos’.

Valentín, que actualmente aparece en la telenovela ‘Papás por siempre’, protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron, acudió a la emisión donde narró que está vivo de milagro.

Ante Yordi Rosado, Mauricio Mancera, Moises Suárez, ‘El Burro’ Van Rankin, Paul Stanley y Raúl Araiza, Pablo relató cómo fue aquel día en el que una tarea doméstica salió mal y casi termina cuadrapléjico.

LEE TAMBIÉN: Arrestan a protagonista de ‘Apocalypto’ por cargos de DROGAS; ¿Por qué en redes mencionan a Karina Torres?

“Yo vivo a la orilla de una barranca y estaba cortando una rama, pero pues mal, ‘El coyote’ de ‘El Correcaminos’ que hace las cosas mal… corté la rama con el serrucho y me ganó el peso. Caí 30 metros, fue un milagro”, expresó el actor.

El accidente fue demoledor, quedó inconsciente y al final de un riachuelo, sin embargo, el saldo fue mucho menor para la aparatosa caída.

“Fueron cuatro huesos rotos, estuve mes y medio en el hospital y en rehabilitación”, explicó Valentín. Y abundó en que las partes óseas que se vieron comprometidas fueron el sacro, la columna, la pelvis y el omoplato.

Al momento de la caída, Pablo dice haber creído que “me iba a romper nada porque era hierba, hierba, hierba, pero al fondo hay un río y ahí sí ya perdí el conocimiento”.

Te puede interesar:
isaac fantasmita diario de daniela.jpg
Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paolo-Botti.jpg
Famosos
¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paulina-rubio-1-1200x675.jpg
Famosos
Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Sus compañeros bromearon y celebraron de que el accidente tuvo consecuencias menores y puede seguir sumándose a proyectos en conjunto.

TE RECOMENDAMOS: A doña Silvia Pinal le negaron por meses retirar SU DINERO del banco; ya no coincidían su huella y firma

Cabe recordar que en una charla previa con Darío Ripoll, ‘Luisito’, con quien hace mancuerna y es su compañero de departamento en ‘Vecinos’, reflexionó sobre los motivos por los que le ocurrió aquel incidente.

“Son descuidos, experiencias de la vida que en una de esas te dan para analizar, para valorar, son ejercicios de superación y fue uno de los que estuve hospitalizado un mes y medio… estuve a milímetros de quedar cuadrapléjico”, indicó.

Y finalizó explicando que “abajo de la columna está el sacro… se abrió todo y estuvo a punto de romperse y ahí sí cuadrapléjico, pero afortunadamente aquí estamos”.

vecinos pablo valentín
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Julio-Beckles.jpg
Famosos
Entre lágrimas dan a conocer la MUERTE de un querido actor de telenovelas de Televisa
Enero 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pati-Chapoy-Alex-B.jpg
Famosos
Pati Chapoy acusa a Alex B de SAQUEAR la casa de su hermano, Daniel Bisogno, el día de su muerte
Enero 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
gaby platas.jpg
Famosos
Gaby Platas revela que detrás del fallido reencuentro de “Otro Rollo” hay un “desmadrito”
Enero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
zerboni y marcela ruiz.jpg
Famosos
¿Por qué Salvador Zerboni tuvo el privilegio de nominar a una pareja en "¿Apostarías por mí?”?
Enero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
Raticida-sazonador.jpg
Viral
Abuelita de 79 años ENVENENÓ a su familia; confundió raticida con sazonador mientras preparaba caldo y arroz
Siete personas, incluidos dos menores, fueron hospitalizados.
Enero 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
horacio pancheri christina ramos.jpg
Famosos
El beso gay que le cambió la carrera a Horacio Pancheri
El actor contó que ese personaje le llegó en un momento crucial de su carrera
Enero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
veronica castro (2).jpg
Famosos
Verónica Castro sigue en terapia por dolores en brazos y piernas
La actriz decidió volver a su casa y ahí seguirá con sus terapias
Enero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandra guzman.jpg
Famosos
Alejandra Guzmán estaba llena de osteoporosis y le tuvieron que injertar hueso de muerto con yeso
La cantante narró que se ha sometido a operaciones desde hace siete meses para corregir su sistema óseo
Enero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores