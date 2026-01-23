Pablo Valentín, ’Pedro’ de ‘Vecinos’, cayó 30 metros a una barranca… ¡de MILAGRO no quedó cuadrapléjico!

“Son descuidos, experiencias de la vida que en una de esas te dan para analizar, para valorar”.

Muchas confesiones, anécdotas y milagros se han contado en la emisión ‘Miembros al aire’, y precisamente éste último le ocurrió al actor Pablo Valentín, famoso por su personaje de ‘Pedro’ en la serie ‘Vecinos’.

Valentín, que actualmente aparece en la telenovela ‘Papás por siempre’, protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron, acudió a la emisión donde narró que está vivo de milagro.

Ante Yordi Rosado, Mauricio Mancera, Moises Suárez, ‘El Burro’ Van Rankin, Paul Stanley y Raúl Araiza, Pablo relató cómo fue aquel día en el que una tarea doméstica salió mal y casi termina cuadrapléjico.

“Yo vivo a la orilla de una barranca y estaba cortando una rama, pero pues mal, ‘El coyote’ de ‘El Correcaminos’ que hace las cosas mal… corté la rama con el serrucho y me ganó el peso. Caí 30 metros, fue un milagro”, expresó el actor.

El accidente fue demoledor, quedó inconsciente y al final de un riachuelo, sin embargo, el saldo fue mucho menor para la aparatosa caída.

“Fueron cuatro huesos rotos, estuve mes y medio en el hospital y en rehabilitación”, explicó Valentín. Y abundó en que las partes óseas que se vieron comprometidas fueron el sacro, la columna, la pelvis y el omoplato.

Al momento de la caída, Pablo dice haber creído que “me iba a romper nada porque era hierba, hierba, hierba, pero al fondo hay un río y ahí sí ya perdí el conocimiento”.

Sus compañeros bromearon y celebraron de que el accidente tuvo consecuencias menores y puede seguir sumándose a proyectos en conjunto.

Cabe recordar que en una charla previa con Darío Ripoll, ‘Luisito’, con quien hace mancuerna y es su compañero de departamento en ‘Vecinos’, reflexionó sobre los motivos por los que le ocurrió aquel incidente.

“Son descuidos, experiencias de la vida que en una de esas te dan para analizar, para valorar, son ejercicios de superación y fue uno de los que estuve hospitalizado un mes y medio… estuve a milímetros de quedar cuadrapléjico”, indicó.

Y finalizó explicando que “abajo de la columna está el sacro… se abrió todo y estuvo a punto de romperse y ahí sí cuadrapléjico, pero afortunadamente aquí estamos”.

