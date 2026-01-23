Suscríbete
Arrestan a protagonista de ‘Apocalypto’ por cargos de DROGAS; ¿Por qué en redes mencionan a Karina Torres?

El actor ha sido detenido en varias ocasiones por violencia, embriaguez y sustancias.

Enero 23, 2026 
Ericka Rodríguez
Rudy-Youngblood.jpg

Rudy Youngblood fue detenido en Texas por posesión de sustancias.



Medios internacionales recogen que el actor Rudy Youngblood, mejor conocido por su participación en la película ‘Apocalypto’ junto a Mel Gibson, fue arrestado en Texas por un cargo de sustancias.

Agentes lo detuvieron gracias a una orden judicial.

Youngblood ingresó a la prisión del condado de Henderson señalado por traer consigo una sustancia controlada de entre 1 y 4 gramos, hecho que se considera un delito grave por el que podría pasar hasta dos años en prisión. Además, de habla de una multa de 10 mil dórales.

Los antecedentes de Rudy…

La detención de Youngblood se suma a otras que ha enfrentado en el pasado. El 14 de octubre de 2025 también fue encarcelado por presunta agresión.

La policía de Belton, Texas, informó al sitio TMZ que un oficial se acercó al propietario de un automóvil estacionado cerca de una rampa de botes en el Lago Belton y durante una revisión descubrió que existía una orden de arresto en contra del actor por agredir a un miembro de su familia o del hogar, impidiendo su respiración o circulación.

También, en 2017, fue detenido en Miami por alterar el orden público y embriaguez, aunque los cargos fueron retirados.

En diciembre de 2024, fue liberado de la cárcel en Atenas, Grecia, tras un enfrentamiento con la policía durante el que presuntamente estaba ebrio y amenazó a los oficiales con un cuchillo.

Por este delito, Rudy fue condenado a 10 meses de prisión con suspensión de la pena, pero no fue liberado debido a que su visado había expirado, generando una orden de deportación. Posteriormente, apeló y se le permitió salir de Grecia voluntariamente.


Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores

Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Famosos
¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Famosos
Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

La fama después de ‘Apocalypto’

Youngblood tuvo una destacada participación en ‘Apocalypto’, cinta que se estrenó en 2007 bajo la dirección de Mel Gibson. La película, ambientada en el siglo XVI, tiene como eje central a la civilización maya. Rudy interpreto a ‘Garra de Jaguar’, a sus 24 años, un personaje que marcó un antes y después de su carrera.

Luego de su fama con ‘Apocalypto’, Youngblood continuó trabajando en cine y televisión. Participó en proyectos como ‘Beatdown’ (2010), ‘Amnesia’ (2012), ‘Contrición’ (2018), ‘Dandelion Season’ (2021) y ‘The Haunting of Hell Hole Mine’ (2023).

En 2025, fue seleccionado como protagonista del drama ‘La Matadora’, y tiene al menos cinco proyectos en diferentes etapas de desarrollo.

Además de su carrera actoral, Youngblood ha trabajado en campañas de concientización sobre el VIH en comunidades nativas americanas y promueve la educación en temas como alcoholismo y adicción a las drogas.

¿Por qué en redes mencionan a Karina Torres?

Luego de darse a conocer la noticia del reciente arresto de Rudy, usuarios en redes sociales inmediatamente lo asociaron con la influencer Karina Torres, quien actualmente participa en la obra ‘El Tenorio Cómico’, misma a la que comparan con el actor por su supuesto parecido físico.

En las transmisiones que realiza la amiga de Wendy Guevara, le hacen repetidos comentarios y menciones como ‘apocalítica’, ‘apocalipto en acción’, ‘Apocalíptica Torres’, y hacen montajes del rostro de Karina sobre la cinta de Gibson.


Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
