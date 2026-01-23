Suscríbete
A doña Silvia Pinal le negaron por meses retirar SU DINERO del banco; ya no coincidían su huella y firma

Se dio a conocer un clip en el que se ve a la primera actriz en la ventanilla de la institución financiera solicitando cobrar un cheque.

Enero 23, 2026 
Ericka Rodríguez
Doña Silvia Pinal acudió a la sucursal de un banco y le negaron el retiro de su dinero.

“El hecho de que usted esté presente no vale, quieren que le dé su voz y que le diga que quiere que le certifique el cheque”.

Fue en 2022, cuando la ‘Última Diva del Cine Mexicano’, doña Silvia Pinal, visitó una sucursal bancaria con la intención de cobrar un cheque, sin embargo los ejecutivos le negaban la atención.

El comunicador Ernesto Buitrón publicó un video inédito en su canal de YouTube, en el que se observa a la primera actriz, en silla de ruedas, frente a la ventanilla de atención del banco.

El periodista describe que a Pinal la discriminaron, negándose durante meses a darle sus ahorros porque, supuestamente, sus huellas y su firma ya no coincidían.

LEE TAMBIÉN: Arrestan a protagonista de ‘Apocalypto’ por cargos de DROGAS; ¿Por qué en redes mencionan a Karina Torres?

En el clip se observan los reclamos de Efigenia Ramos, la exasistente de la fallecida actriz, ante los ejecutivos bancarios. “Pero es que no le han actualizado la firma aquí. Lo hemos pedido mil veces”, dice Ramos.

Al tiempo que el trabajador le responde que “es por su seguridad que esos trámites están prohibidos… Ha sido monitoreada remotamente de manera que solicite tanto cambio de cheques como la migración que quieren hacer de la certificación”, explica.

En voz alta se escucha a Efigenia confirmar que el movimiento que buscan hacer es “certificar un cheque para llevarnos el dinero”.

El ejecutivo responde que sí podrían hacer el trámite si doña Silvia lo solicita de viva voz.

Entonces, Ramos le pide a doña Silvia que lo pida, y entre una voz muy suave casi imperceptible se escucha a la diva exponiendo su petición, que pasa desapercibida.

“A ver, solicite, señora, que le cambien sus cheques y que le hagan un cheque certificado para llevarse su dinero. Quieren su voz… el hecho de que usted esté presente no vale, quieren que le dé su voz y que le diga que quiere que le certifique el cheque y que le cambie los cheques que estamos presentando, firmándolos aquí en la sucursal”, le explica Ramos.

En otro fragmento del video, se ve en la sala de espera a doña Silvia, quien toma con tranquilidad la situación y bromea diciendo que “para la próxima me llevo cuatro vodkas”.

NO TE VAYAS SIN LEER: José Emilio responde a ofensas de su papá, el Pirru, y le recuerda: “Me faltaron zapatos y me faltó un papá”

En las imágenes, se vuelve a observar a ambas mujeres delante del trabajador bancario, quien expone que “lo que nos está pidiendo el área jurídica es un poder notarial”, a lo que Efigenia, molesta les contesta.

“No voy a traer un poder notarial porque ella está viva y aquí está, y me la están tratando como si ya no existiera… le están faltando a sus derechos humanos, la están discriminando. Fíjense lo que están haciendo”, dice Ramos.

La respuesta del empleado es que “al contrario, cuando una persona ya no puede solicitarlos por ellos mismos…”, a lo que la exasistente de Pinal explota: “la señora está en condiciones, aquí está. ¿Qué más quiere de ella?”.

Finalmente, en el video se puede ver que Efigenia agiliza el movimiento de ciertos documentos sin que confirme si pudieron cobrar el dinero de doña Silvia Pinal.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
