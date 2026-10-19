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Conductor de ‘Sale el Sol’ confirma que DEJA LA EMISIÓN; ¿por qué y quién ocupará su lugar? Esto se sabe

El presentador se despidió dejando asombrados a todos por lo repentino de su decisión.

Octubre 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Uno de los conductores de ‘Sale el Sol’ anunció su salida del programa.

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“Esta es mi última participación en el programa, gracias al equipo de ‘Sale El Sol’ y también al público”.

Uno de los queridos conductores de ‘Sale el Sol’ anunció su salida definitiva del programa matutino. La noticia dejó a la audiencia completamente asombrada por lo repentino de la decisión.

El comunicador tomó unos minutos frente a las cámaras para despedirse de los televidentes y del equipo de trabajo del canal, cerrando su ciclo en la emisión.

Muchos lamentaron que abandone el proyecto, pues había logrado una gran conexión con el público, quienes rápidamente expresaron su desconcierto en las plataformas digitales.

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Al tiempo, el presentador hizo el anuncio y se mostró completamente agradecido por la oportunidad de formar parte de este espacio que se transmite desde la Ciudad de México para todo el país.

“Esta es mi última participación en el programa, gracias al equipo de ‘Sale El Sol’ y también al público, que me recibiste durante este mes y medio. Ojalá que te vaya bonito”, expresó el periodista antes de finalizar su intervención.

¿Quién es el conductor que deja ‘Sale el Sol’?

Se trata de Sergio Gómez-Villarreal, quien solamente permaneció en el equipo por mes y medio.

El comunicador, que abandonó ‘Las Rapiditas’ y ‘La Bola del 6’ en el Canal 6 de ‘Multimedios’, no abundó en lo abrupto de su salida, sin embargo complementaba la emisión explicando temas complejos con información y humor.

Apenas el 28 de agosto pasado, el originario de Gómez Palacio, Durango, fue recibido por Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro.

Su despedida fue opuesta a su bienvenida: sin risas y sin albures:

“El periodismo usa las palabras para ayudarte a entender en qué mundo vives y a mostrarte que lo puedes cambiar, que otro mundo es posible”, dijo.


Luego citó al cantautor uruguayo Jorge Drexler para sostener su argumento: “La gente pasa, pero las palabras quedan”.

El conductor reconoció que la señal de ‘Las Rapiditas’ dejaría de acompañar a su audiencia al día siguiente. “Esta es la última emisión. Mañana ya no podremos acompañarte”.

“En tiempos de guerra y de intervención, el periodismo puede cambiar el rumbo de las cosas. Parece que vienen por nosotros, que nos mean, pero nos dicen que está lloviendo”, señaló.
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Cerró con una advertencia dirigida a quienes, en sus palabras, subestiman el poder de la audiencia: “Se equivocan. No saben que ya sabemos lo poderosos que somos los pueblos cuando buscamos la verdad”.

Gómez Villarreal salió de la pantalla de ‘Multimedios’ para aparecer, días después, en el foro de ‘Sale el Sol’.

Hasta el momento no se han dado detalles del por qué se acaba su participación ni tampoco si seguirá la sección ‘Los pelos de la burra’ ni tampoco si entrará alguien en su lugar.

Sale El Sol
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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