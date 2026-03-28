Omar Fierro gana las elecciones de la ANDA pero opositores acusan que hubo fraude

Las elecciones de la nueva dirigencia sindical de la Asociación Nacional de Actores arrojó no sólo votos. también acusaciones de fraude y “sesgo sindical”.

La disputa electoral se dio entre la planilla Rosazul con Omar Fierro a la cabeza y la planilla Ambar, con Aleyda Gallardo. Estos dos actores competían por el puesto de la Secretaría General, que actualmente ocupa Marco Treviño.

La votación se hizo de manera electrónica, esperando que hubiera la participación de al menos el 51% de los agremiados.

Lamentablemente no sucedió así: solo se registaron 1941 votos,menos de la mitad de los agremiados con derecho a voto.

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El conteo también se realizó a través del sistema electrónico contratado por la ANDA para las elecciones (Sirvolab) y el resultado favoreció a la planilla de Omar Fierro con 983 votos contra 958 de sus opositores.

¿Por qué protestaron contra las elecciones en la ANDA 2026?

En cuanto el servidor electrónico arrojó los resultados, la planilla Rosazul se declaró la ganadora de los comicios, lo cual provocó las protestas de la planilla Ambar.

En días anteriores, Marco Treviño, actual secretario de la ANDA difundió un video en el que aseguró que en caso de que no se lograra la votación del 51% o más de los agremiados, se “corría el riesgo de perder al sindicato” .

Treviño aseguró que la autoridad exige, por ley, que los sindicatos elijan a sus representantes en votaciones con participación de más de la mitad de sus agremaidos.

La reforma a la ley laboral de 2019, sin embargo, solamente establece la exigencia de unas elecciones en las que se elija a un ganador por mayoría simple, y no menciona porcentajes de participación.

De cualquier manera, ese mensaje de Treviño provocó el reclamo de la planilla Ambar, que acusó:

“Hay un sesgo absoluto de parte de la secretaría general actual por favorecer a la planilla Rosaazul. Hay una guerra impuesta desde hace tres años contra nuestra candidata. Es una guerra que se ha hecho con violencia de género”.

Hasta el momento, la ANDA no ha oficializado los resultados de Sirvolab. Omar Fierro tampoco ha hecho declaraciones.

