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Telenovelas

La verdad de la desaparición en telenovelas de Frances Ondiviela, de ‘Marimar’, ‘Amor real’, ”El abuelo y yo”

La actriz contó a TVyNovelas en 1999 un anhelo que se convirtió en realidad años después

Marzo 27, 2026 • 
Alejandro Flores
frances ondiviela.jpg

Frances: en 1999 y en 2026

Hemeroteca TVyNovelas / Instagram

Frances Ondiviela suele publicar fotos de aquellos años en los que se convirtió en figura importante de las telenovelas mexicanas.

Desde la villana Brenda Icaza en “Marimar” hasta la millonaria y poderosa Fernanda Irigoyen Costas de Díaz-Uribe en “El abuelo y yo”, Ondiviela marcó la pantalla de Televisa en la década de los 90 con interpretaciones fuertes y caracterizados por la bella expresión de su rostro.
Pero cuando comenzó el siglo XXI algo comenzó a cambiar en su perspectiva de vida. Ya para entonces tenía dos hijos y estaba un tanto desilusionada del amor.
Poco a poco dejó de aparecer en las telenovelas y en la última década sólo ha hecho apariciones especiales con personajes de reparto en los que ha demostrado que conserva el talento que la llevó al éxito en melodramas como “Amor real”, pero queda claro que sus intereses son otros.

La verdad sobre su ausencia de las telenovelas quedó registrada en las páginas de TVyNovelas en una entrevista publicada en 1999 en la que habló sobre lo que en ese tiempo quería para su futuro... y que se ha cumplido.

Los motivos de Frances Ondiviela

La actriz española Frances Ondiviela practica la doctrina cristiana desde hace1993. En esa plática con nuestra revista contó que estudiaba la palabra de Cristo tres veces a la semana: los lunes con un discipulado donde estudiaba versículo por versículo de la Biblia, los martes y los jueves con un estudio sobre la educación de los hijos bajo la palabra de Dios.

“Esto es para lograr ser una buena madre tiene dos hijos Natalia y Emiliano”, se lee en nuestra TVyNovelas.

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Sobre las parejas que había tenido hasta ese momento y el divorcio que recién había firmado, la actriz contó:

“Quiero encontrar una pareja que ame a Cristo completo aunque no sea cristiano pero que tenga las bases de amar a Dios. Sueño con mi príncipe azul y le pido a Dios que sea guapo cariñoso apapachador y todo lo banal pero lo mejor es que traiga a Dios en su corazón”
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Fue en ese momento de sinceridad que habló de lo que significaba la actuación para ella y los motivos por los cuales podría abandonarla.

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Alejandro Flores

Ondiviela tenía muy claro su futuro.

“Después de un divorcio y de saber que tus parejas no fueron nada de lo que fuiste para ellos si es difícil conseguir un hombre. Yo ya no meto las manos en buscar un galán porque me he equivocado, ahora se lo dejo a Dios y le digo una cosa si llega a mí el príncipe azul me retiraría del medio aunque en el lapso igual hago 11 novelas”.

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Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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