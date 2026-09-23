Imelda Tuñón confiesa que LE DIO MEDICAMENTOS a Julián Figueroa, que ni sus psiquiatras querían recetarle

“Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra”.

La viuda de Julián Figueroa, Imelda Tuñón, hizo fuertes confesiones como que acudía con un psiquiatra y le describía síntomas que no presentaba con tal de obtener medicamentos controlados para dárselos a su entonces esposo.

“Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra”, afirmó durante un podcast.

Y es que según lo dicho por Imelda, Julián tenía ansiedad y problemas para dormir, sin embargo, sus propios médicos no le proporcionaban los medicamentos que él creía necesitar.

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Por ello, su esposa tomó la decisión de fingir para recibir la medicación. “Yo iba y le decía los síntomas: ‘Es que estoy muy desesperada, no sé qué’. Y me daba las pastillas. Se las tomaba Julián”, confesó Imelda.

La joven madre también relató que durante una consulta la experta en salud le habría diagnosticado trastorno bipolar. Sin embargo, luego acudió con otros dos psiquiatras y les contó lo que había pasado, por lo que estos nuevos especialistas determinaron que presentaba trastorno por déficit de atención con hiperactividad y rechazaron la bipolaridad.

Estos comentarios han despertado nuevas incógnitas sobre Julián Figueroa y su muerte el 9 de abril de 2023, a los 27 años, en donde el dictamen médico estableció en ese momento que el cantante falleció a causa de un infarto agudo al miocardio.

Abogados de Maribel Guardia podrían demandar a Imelda

Luego de los dichos de Tuñón, el equipo legal de la actriz costarricense informó que analizan presentar una demanda ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Según el abogado Alonso Beceiro, consideran delitos contra la salud y una investigación relacionada con homicidio doloso.

“El cambio de las declaraciones, quién se encontraba en el lugar de los hechos y el tiempo en que tarda en avisar nos coloca en la posición de iniciar acciones penales”, mencionó Beceiro.

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También dijo que existen inconsistencias en torno a las circunstancias de la muerte del hijo de Joan Sebastian.