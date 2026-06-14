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Brianda Deyanara

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Famosos
¿Hay romance entre Nicola Porcella y Brianda Deyanara? Esto han dicho los dos sobre su cercanía
La influencer mexicana habló con TVyNovelas sobre su cercanía con Nicola Porcella, los rumores de romance, sus nuevos proyectos y la posibilidad de que la amistad evolucione
Junio 14, 2026
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Nayib Canaán