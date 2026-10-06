Nicola Porcella presume su nueva nariz y recibe CIENTOS DE BURLAS: “es un completo desastre”

El día de hoy reapareció Nicola Porcella en los foros de televisión, esto luego de tomarse unos días para recuperarse de la cirugía de nariz a la que se sometió. Y es luego de participar en el combate ‘Ring Royale’, el peruano sufrió una lesión que lo orilló a llegar al quirófano.

Para atender los daños funcionales derivados del golpe, así como cuestiones estéticas, Porcella volvió a someterse a una cirugía de nariz.

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.@NicolaPorcella está de regreso con nosotros y con nueva nariz 🫶🏻👏 pic.twitter.com/umD3KQSUNG — Programa Hoy (@programa_hoy) October 6, 2026

Todo parecía ir bien hasta que Nicola se mostró en público, hecho que provocó que su aspecto llamara la atención y usuarios en redes sociales se dedicarán a realizarle memes, burlas y críticas, afirmado que luce “irreconocible” y que su nueva nariz es “un completo desastre”.

"El novio de México" NICOLA PORCELLA muestra su nariz tras su operación en Monterrey, Nuevo León



En 2024 ya se había operado su nariz por problemas en el tabique. pic.twitter.com/KZ1oB91uKw — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 6, 2026

Y aunque Porcella tomó las cosas con humor, partiendo del historial de modificaciones a las que se ha sometido, en sus explicaciones se ríe y afirma que sus cambios son parte esencia de su cuidado personal.

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Cabe recordar que estar sería la tercera ocasión que se somete a una cirugía de nariz. Hace 7 años ya se hablaba de sus ‘arreglitos’ en el rostro y en 2024 se volvió a operar por problemas en el tabique.