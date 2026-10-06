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Nicola Porcella presume su nueva nariz y recibe CIENTOS DE BURLAS: “es un completo desastre”

El conductor de ‘Hoy’ fue blanco de memes, críticas y burlas tras reaparecer con su nueva imagen.

Octubre 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Nicola-Porcella.jpg

Nicola Porcella presume su nueva nariz y le caen críticas.

YouTube/Instagram

El día de hoy reapareció Nicola Porcella en los foros de televisión, esto luego de tomarse unos días para recuperarse de la cirugía de nariz a la que se sometió. Y es luego de participar en el combate ‘Ring Royale’, el peruano sufrió una lesión que lo orilló a llegar al quirófano.

Para atender los daños funcionales derivados del golpe, así como cuestiones estéticas, Porcella volvió a someterse a una cirugía de nariz.

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Todo parecía ir bien hasta que Nicola se mostró en público, hecho que provocó que su aspecto llamara la atención y usuarios en redes sociales se dedicarán a realizarle memes, burlas y críticas, afirmado que luce “irreconocible” y que su nueva nariz es “un completo desastre”.

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Ericka Rodríguez

Y aunque Porcella tomó las cosas con humor, partiendo del historial de modificaciones a las que se ha sometido, en sus explicaciones se ríe y afirma que sus cambios son parte esencia de su cuidado personal.

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Cabe recordar que estar sería la tercera ocasión que se somete a una cirugía de nariz. Hace 7 años ya se hablaba de sus ‘arreglitos’ en el rostro y en 2024 se volvió a operar por problemas en el tabique.

nicola porcella nariz
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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