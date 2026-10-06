Nicola Porcella presume su nueva nariz y recibe CIENTOS DE BURLAS: “es un completo desastre”

El día de hoy reapareció Nicola Porcella en los foros de televisión, esto luego de tomarse unos días para recuperarse de la cirugía de nariz a la que se sometió. Y es luego de participar en el combate ‘Ring Royale’, el peruano sufrió una lesión que lo orilló a llegar al quirófano.
Para atender los daños funcionales derivados del golpe, así como cuestiones estéticas, Porcella volvió a someterse a una cirugía de nariz.
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.@NicolaPorcella está de regreso con nosotros y con nueva nariz 🫶🏻👏 pic.twitter.com/umD3KQSUNG— Programa Hoy (@programa_hoy) October 6, 2026
Todo parecía ir bien hasta que Nicola se mostró en público, hecho que provocó que su aspecto llamara la atención y usuarios en redes sociales se dedicarán a realizarle memes, burlas y críticas, afirmado que luce “irreconocible” y que su nueva nariz es “un completo desastre”.
"El novio de México" NICOLA PORCELLA muestra su nariz tras su operación en Monterrey, Nuevo León— La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 6, 2026
En 2024 ya se había operado su nariz por problemas en el tabique. pic.twitter.com/KZ1oB91uKw
Todo sobre la banda que marcó a varias generaciones
Y aunque Porcella tomó las cosas con humor, partiendo del historial de modificaciones a las que se ha sometido, en sus explicaciones se ríe y afirma que sus cambios son parte esencia de su cuidado personal.
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Cabe recordar que estar sería la tercera ocasión que se somete a una cirugía de nariz. Hace 7 años ya se hablaba de sus ‘arreglitos’ en el rostro y en 2024 se volvió a operar por problemas en el tabique.