Nicola Porcella arremetió contra un tiktoker que criticó su restaurante, ¡la comida tenía piedras!

Fue a finales de febrero que Taypá, el emprendimiento más reciente de Nicola Porcella en México, abrió sus puertas en una exclusiva zona de Polanco; sin embargo, la apertura del restaurante que fusiona la cocina mexicana y peruana ha estado repleta de controversias desde un principio.

Para muestra, un botón: un chef peruano no dudó en acusar a Porcella de contratarlo y correrlo poco después , no sin antes robarse tanto sus recetas como las presentaciones de sus platillos, denuncia que pronto se viralizó en redes sociales.

Nicola Porcella se encargó de aclarar la situación en exclusiva para TVyNovelas y esta polémica quedó en el olvido; sin embargo, llegaron otros preocupantes señalamientos sobre el menú del lugar.

¿QUÉ DIJO UN TIKTOKER SOBRE LA COMIDA DEL RESTAURANT DE NICOLA PORCELLA?

El creador de contenido Christopher Basteris visitó Taypá, el restaurante de Nicola Porcella, y probó algunos de los platillos del menú que fue bastante celebrado por personalidades como la influencer Wendy Guevara , amiga del peruano.

“Sí, esto blanco son piedras. Jamás debes poner algo en tu plato que no se coma”

Sin embargo, para el TikToker las propuestas dejaron mucho qué desear, sobre todo luego de que encontrara piedras blancas en uno de los platillos: el ceviche “El novio de México”.

“Sí, esto blanco son piedras. Jamás debes poner algo en tu plato que no se coma. (…) En resumen, al restaurante le falta mucho que mejorar, espero que lo solucionen y no sea más un caso de fracaso”, aconsejó el también chef en su video viral.

NICOLA PORCELLA EXPLOTÓ CONTRA LOS CRÍTICOS: “NO TE VAS A COMER LAS PIEDRAS”

En una entrevista reciente, Nicola Porcella hizo frente a este nuevo escándalo y explotó en contra del tiktoker, pues aseguró que las piedras blancas forman parte del platillo:

“Obviamente no te vas a comer las piedras. Está loco. Es la presentación”

“Obviamente no te vas a comer las piedras. Está loco. Es la presentación. Ya hablé con ese chef, le expliqué que estuvo mal el servicio y quedó aclarado”, expresó el influencer, quien dejó ver su molestia por la controversia que la reseña generó al tiempo que defendió la calidad y los precios de su emprendimiento, así como la limpieza del local.

“A mí me parece que no está caro, no puede gustarle a todos, siempre supimos que iba a haber críticas”, expresó Porcella .

