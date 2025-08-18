La Casa de los Famosos México registró RÉCORD de votos en la gala de eliminación donde se fue Ninel Conde

El éxito de La Casa de los Famosos sigue en aumento, semana a semana, y esta tercer gala de eliminación no fue la excepción.

La noche en la que Ninel Conde salió de la competencia se registró un récord histórico de 16.3 millones de votos, 45% más que la gala dominical anterior.

Durante la postgala, Ricardo Margaleff detalló que el número exacto de votos fueron: 16,320,210.

¿Cuánto se registró de rating?

La gala dominical de este 17 de agosto tuvo más de 14.3 millones de televidentes.

Esta semana Guana, Facundo, Alexis Ayala y Mar Contreras sobrevivieron a la nominación y la tercera eliminada de la temporada resultó ser Ninel Conde al obtener el menor número de votos del público.

Las 12 celebridades que permanecen en la casa son Alexis Ayala, Mar, Abelito, Aldo de Nigris, Guana y Aaron Mercury, en el Cuarto Noche.

Mientras en el Cuarto Día continúan Facundo, Mariana Botas, Elaine Haro, Shiky, Dalilah Polanco y Priscila Valverde.

La estrecha convivencia y el reto de no ser eliminados genera un ambiente lleno de tensión, donde las emociones se amplifican y se vuelven más intensas.

La Casa de los Famosos México se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 20:30 horas por las estrellas.

También puede verse en vivo por ViX, cuya transmisión tiene cámaras 24/7 sin censura. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff conducen las pregalas y postgalas, con invitados especiales y momentos únicos.