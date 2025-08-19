Suscríbete
Regina Murguía inicia radioterapia para eliminar rastros de células cancerígenas

Luego de someterse a cirugía para extirpar pólipos intestinales que resultaron malignos, la cantante comenzó su tratamiento con radioterapias para eliminar posibles rastros de cáncer.

August 18, 2025 • 
Luz Meraz
Regina-Murgía.png

A pesar de la cirugía, la batalla contra el cáncer aún no termina.

Instagram

La cantante Regina Murguía reveló a través de Instagram que ha comenzado radioterapia como parte de su tratamiento contra el cáncer de colon. La artista compartió que, tras una cirugía reciente, este es el inicio de un proceso lleno de resiliencia y gratitud.

Regina Murguía inicia radioterapia tras cirugía por cáncer de colon:

“Cumplí 40 años. Todo está cambiando. Hoy fue mi primer radioterapia rodeada de amor y apoyo”
Regina Murgía

“Gracias vida por mandarme retos pero también por mandarme fortaleza y ángeles que siento como un ejército cuidándome ”, escribió la también actriz al anunciar este nuevo paso en su batalla.

historia-Regina.png

La frase refleja la filosofía con la que enfrenta esta etapa, demostrando que para ella la adversidad no es un freno, sino un impulso para seguir adelante.

Murguía ya había encendido las alarmas semanas atrás al pedir oraciones y apoyo antes de su intervención quirúrgica. Ahora, con la radioterapia en marcha, confirma que el camino de lucha contra el cáncer continúa.

Por qué debe hacerse radioterapia después de la cirugía

Cuando en una cirugía se retiran pólipos con células malignas, los médicos suelen recomendar tratamiento complementario, aunque el tumor aparentemente haya sido eliminado por completo. La razón es que, a nivel microscópico, pueden quedar células cancerosas residuales que no son visibles en estudios de imagen ni en el quirófano.

Ahí entra la radioterapia:

  • Se aplica justo después de la operación.
  • Su función es “barrer” cualquier rastro de células malignas que pudieran haber quedado en el colon o tejidos cercanos.
  • Con ello se busca reducir el riesgo de recurrencia y dar más seguridad a la paciente de que el cáncer no volverá.

Esto es muy común en casos de cáncer colorrectal en etapas tempranas, donde la cirugía elimina lo evidente, pero la radiación refuerza el tratamiento. Aunque a Regina le extirparon los pólipos, la radioterapia es como un “seguro extra” para garantizar que ninguna célula rebelde quede viva.

Reacciones de famosos y excompañeras de JNS

Tras la publicación de Regina, varias personalidades del medio y exintegrantes de JNS no dudaron en mostrarle apoyo. Karla Díaz y Angie Taddei le dejaron mensajes de aliento en sus redes, mientras que fans de la agrupación llenaron su perfil con palabras de cariño y buenos deseos. Colegas como Mariana Ochoa y Alessandra Rosaldo también se sumaron a la ola de solidaridad, recordándole que no está sola.

