Bárbara de Regil reta a Alana Flores tras su triunfo contra Gala Montes en Supernova Strikers

Tras la victoria contundente de Alana Flores en el ring, la actriz Barbara de Regil lanza un inesperado reto y aviva aún más la polémica.

August 18, 2025 • 
Luz Meraz
Barbara de regil-Alana Flores.png

Alana Flores ya tiene nueva rival, la actriz e influencer Bárbara de Regil levantó la mano.

Instagram

Después de que Alana Flores se alzó como ganadora estelar en Supernova Strikers: Orígenes, la actriz Bárbara de Regil, presente en el evento, no tardó en lanzar un desafío en vivo: “Nos vemos el próximo año”.

La propuesta encendió las redes y reavivó una historia que llevaba pendiente desde antes del combate.

@espnmx

¿LA SIGUIENTE RETADORA? 😳 Barbara de Regil retó a Alana para que se peleen en la siguiente edición de Supernova. ¿Le gustaría ver ese combate? 👀

♬ sonido original - ESPN México

La influencer Alana Flores se coronó triunfadora por decisión unánime sobre Gala Montes en el evento realizado en el Palacio de los Deportes este 17 de agosto. Y justo tras el anuncio, Bárbara de Regil, quien formó parte de la velada, sorprendió al público con una invitación directa: la invitó al ring para un duelo el próximo año

Un reto con mucha historia

Este desafío no surge de la nada. Desde antes del evento, Alana Flores había confesado que su pelea original estaría pactada con Bárbara de Regil, a quien admira profundamente. Sin embargo, cambios en las fechas y compromisos laborales de la actriz impidieron que ese enfrentamiento se concretara

Alana sorprende con su racha de victorias y Bárbara responde al reto: la rivalidad apenas comienza, y podría no quedar sólo en palabras. ¿Será este el principio de un duelo que ni el ring podrá contener?

