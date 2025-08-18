Mariana Botas se quiebra y llora en La Casa de los Famosos México... ¿para ser vista por la cámara?

Después de la eliminación de Ninel Conde, las emociones brotaron en La Casa de los Famosos México y Mariana Botas se quebró durante este lunes 18 de agosto.

La actriz rompió en llanto y no pudo dormir. Shiky la apoyó con un abrazo, mientras ella se desahogaba: “Siento agobio, no me había sentido así; entre ansiedad, agobio, angustia”.

“Es esa sensación de hacerte la fuerte todo el tiempo, y hoy no pude; es inconsciente. Mi cuerpo se siente mal; dormí pésimo, pura ansiedad, el pensamiento intrusivo de ‘qué pasa afuera, qué viene’... Horrible”.

Mariana Botas compartió: “Hoy entiendo lo que nos dijeron, que está diseñado para sentirnos así; y cuanto más días más, pero ya me troné, güey”.

“Es la primera vez que me siento así, la estaba pasando bien; y hoy fue un agobio, que no pude ni dormir. Tu mente se va, horas, esperando que despierte alguien. Me siento encerrada, la sensación, necesito ver el aire, el sol”, dijo a Facundo.

“Es un vacío raro, un agobio feo, una preocupación, un nervio, no sé”.

Facundo incluso anotó: “Allá afuera no ha pasado nada y aquí parece que llevamos una eternidad. Hasta siento cosas como '¿me seguirá queriendo mi novia?’, y en realidad no ha pasado tanto. Se siente bien distinto aquí adentro”.

¿Lo hizo para la cámara?

En redes sociales aseguran que estaba al pendiente de ser captada por la cámara...

En uno de los momentos en donde Shiky la reconfortaba con un abrazo, se puede ver a Mariana Botas volteando, solo con la mirada, hacia donde está la cámara de la terraza. Se nota que se da cuenta de ser enfocada, y en seguida cierra los ojos.

Lo cierto es que recibió apoyo de sus compañeros, y seguramente conforme pasen los días mejorará su estado de ánimo.