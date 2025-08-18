¿Emiliano Aguilar lanza indirecta a su cuñado, Christian Nodal?: "¿Qué es poner el cuerno”, pregunta

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, reavivó la polémica de su cuñado al publicar un video en TikTok donde pregunta: “¿Qué es poner el cuerno?”.

En el video, con una cara pícara el cantante se dirige a sus seguidores: “A ver les tengo una pregunta, específicamente a las mujeres. Para ustedes qué es poner el cuerno. Bueno, para todos, también los hombres”.

El rapero precisó: "¿Qué es poner el cuerno para ustedes? Porque para mí los únicos cuernos que yo pongo son los de chivo”, dijo bromeando.

El clip fue interpretado por muchos como una indirecta hacia su hermana Ángela y su esposo, Christian Nodal, inmersos desde el inicio de su relación controversias. Pero Emiliano respondió con risas y una aclaración pública: “no me refería a ellos en lo más mínimo”.

Detrás de “el cuerno”

El video de Emiliano, armado una dinámica divertida con sus seguidores: “¿Qué significa infidelidad para ti?”, se viralizó y los comentarios estallaron. Usuarios hicieron referencia a la cronología del romance entre Nodal, Cazzu y Ángela, interpretando su pregunta como una indirecta.

Sin embargo, él se lo tomó diferente: dijo que el clip era una reacción humorística a otro video viral, el de dos policías en un auto teniendo actividad sexual, y no tenía nada que ver con su familia. Cerró con un contundente: “me voy a seguir riendo”.

La polémica surge en medio de la tormenta pública que se ha formado alrededor de su hermana. Pero ante los escándalos recurrentes del clan Aguilar, incluso una broma puede encender las alertas.

¿Coincidencia o burla hacia su cuñado? ¡Tú tienes la última palabra!

