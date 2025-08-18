Concierto gratis de Residente en el Zócalo de la CDMX: Fecha y horario

A través de un video en redes sociales, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el rapero puertorriqueño Residente se presentará este sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas en el Zócalo capitalino, en un evento gratuito cargado de lírica social y ritmo latino, enmarcado en el ciclo cultural de la ciudad.

Clara Brugada describió el concierto como “un canto a la libertad y a la resistencia latinoamericana”, reforzando el simbolismo que Residente representa en la escena cultural contemporánea.

En respuesta, Residente utilizó sus propios canales para expresar su compromiso con el lugar histórico donde se presentará: “Sé dónde voy a tocar, es un lugar especial. Fue donde nació Tenochtitlán.”

Con estas palabras, el artista no sólo anticipa su concierto: lo convierte en un acto simbólico que conecta música, historia y activismo.

Amigas y amigos, ¡les tengo una gran noticia!

Este 6 de septiembre en el Zócalo de la #CapitalDeLaTransformación vamos a recibir a @Residente, para una noche llena de música y resistencia.



— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 16, 2025

Residente GRATIS en el Zócalo de la CDMX

Fecha: Sábado 6 de septiembre de 2025

Hora: 20:00 horas

Lugar: Plancha del Zócalo, Plaza de la Constitución, CDMX

Entrada: Totalmente gratuita

Organiza: Gobierno de la CDMX, Secretaría de Cultura

El Zócalo: epicentro de grandes conciertos gratuitos

La Plaza de la Constitución es más que un escenario: es un lugar histórico y simbólico en México, una de las plazas más grandes del mundo, solo detrás de la plaza de Tiananmén, y el punto donde se fundó La Gran Tenochtitlán, el imperio Azteca.

A lo largo de décadas, el Zócalo ha vibrado con conciertos masivos gratuitos de figuras como Paul McCartney, Shakira, Roger Waters, Grupo Firme, Fito Páez y Lupita D’Alessio, entre otros. Estos eventos suelen reunir desde decenas hasta cientos de miles de personas, consolidando al Zócalo como epicentro de la cultura popular y el espectáculo público.

Residente se suma a esa tradición, con su estilo crítico social, en una plaza que ha sido cuna de múltiples expresiones históricas, culturales y sociales.