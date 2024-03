Un chef peruano acusó a Nicola Porcella de robarle sus recetas y así reaccionó el influencer

El impactante testimonio del chef fue difundido en el programa Magaly Tv La Firme, y de inmediato desató críticas en contra de Nicola Porcella. Es importante recordar que no es la primera vez que el influencer peruano se ve envuelto en escándalos por presuntos fraudes .

La reciente inauguración del nuevo restaurante de Nicola Porcella, que contó con la presencia de famosos como Wendy Guevara , se vio empañada por las serias acusaciones de Carlos Daniel Bustamante, quien acusó al influencer peruano de llevarlo a México con engaños y después correrlo, no sin antes apropiarse de sus recetas.

UN CHEF ACUSA A NICOLA PORCELLA DE FRAUDE: ¡SE ROBÓ SUS RECETAS!

De acuerdo con el testimonio de Carlos Daniel Bustamante, él fue a trabajar al nuevo negocio de Nicola Porcella, Taypa Restaurante, con la promesa de un buen sueldo, viáticos, así como el pago de un auto y un departamento si se quedaba como el chef principal.

“Me trajeron hasta México con engaños para robarme mis recetas y mis presentaciones” Carlos Daniel Bustamante

Sin embargo, el afectado aseguró que ni el salario ni los jugosos viáticos prometidos llegaron: todo lo contrario, fue despedido antes de la inauguración del restaurante y el equipo de Porcella se adueñó de todas sus recetas sin pagar por ellas. En su lugar, se quedó el encargado de panadería y repostería:

“Me trajeron hasta México con engaños para robarme mis recetas y mis presentaciones. Tras pasar la prueba me ofrecen casa, auto, dos mil dólares mensuales, viáticos, todos los gastos pagados; los cuales no se han cumplido en nada”, denunció el chef, quien aseguró sentirse burlado y ofendido por lo que pasó.

“Me siento ofendido, mal e impotente por lo que me han hecho. No me parece la forma en que se burlaron de mí”, concluyó.

NICOLA PORCELLA SE DEFIENDE DE LAS NUEVAS ACUSACIONES DE FRAUDE

Nicola Porcella, por su parte, no se quedó callado e incluso acusó a Carlos Daniel Bustamante de haber ingresado al país con documentos falsos y de ser “un ladrón”, esto ante el escándalo desatado que opacó la reciente inauguración de su nuevo restaurante que fusiona la cocina mexicana y peruana:

“Se portó mal, se robó cosas del departamento que le dimos y obviamente la empresa decidió sacarlo” Nicola Porcella

“Yo no contraté a nadie, es un chef que vino acá, vino con documentos falsos, mintiendo, se portó mal, se robó cosas del departamento que le dimos y obviamente la empresa decidió sacarlo y parece que él no le gustó”, aseguró el influencer.

De esta forma, Nicola dejó en claro que él no tuvo nada que ver con la contratación de Carlos Daniel Bustamante, a quien señaló de ser un mentiroso.