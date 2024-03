Nicola Porcella fue traicionado por un compatriota: Su terrible historia

Otra raya más al tigre. Hace unos días, Nicola Porcella -junto con sus socios- abrió su restaurante de comida mexicana peruana, un logro más para el actor que ha hecho todo lo posible por dejar atrás su pasado y salir adelante en nuestro país.

Sin embargo, de nueva cuenta enfrenta un escándalo, ahora por un chef peruano, de nombre Carlos Daniel Bustamente, a quien decidió ayudar dándole trabajo en este nuevo negocio, pero en vez de agradecerle, lo acusó de traerlo con engaños y robarse sus recetas.

“Él dice que lo trajimos con engaños sólo para robarle la carta, pero la realidad es que es una carta peruana, además eso no tiene lógica porque ¿cómo se le va a pagar pasaje y vamos a darle casa con ese propósito?... Él dice que le prometimos carro, pero eso no es cierto, ¡está loco! Él quería traer a su esposa, pero le dijimos que en unos meses, no de inicio porque venía acá a chambear, dice que el chef que está actualmente, Ernesto Slim, no se dedica a la comida peruana, y realmente la comida peruana no se está descubriendo, es un patrimonio; también dice que le pedíamos el gramaje y eso es obvio porque se tienen que hacer las compras, entonces, hubo muchas cosas que a los socios no les gustaron”, explicó Porcella a TVyNovelas sobre lo sucedido con su compatriota.

Sobre el hecho de que le estaban pagando poco, el influencer dijo: “yo no lo creo, estamos hablando de 50 mil pesos (mensuales) más departamento, viáticos… yo no sé si eso sea poco, realmente no sé en qué mundo vive la gente…”.

Esta situación, nos dijo, le ha causado al ganador del segundo lugar de LCDLFM una profunda decepción por su gente y su país.

“La verdad es que cada vez que me preguntan: ‘¿por qué amas tanto México?, les contestó, precisamente: ‘mira lo que pasa en Perú’, porque son cosas que sólo me pasan allá, no puedo ni creer cómo es la gente. Me da pena que otra vez sea mi país el que busque cualquier error y no celebre los triunfos de un compatriota. Estoy decepcionado con mi gente porque ustedes saben lo que me paso en Perú, y esto creo que fue culpa mía porque mis socios no querían traer a nadie de mi país y yo les dije: ‘vamos a traer a alguien, mira cómo me han ayudado a mí (en México), yo peleé por eso, por traer gente de Perú y otra vez siento que me equivoqué. Ahora por eso digo que ya soy 70 por ciento mexicano”, externó

Desafortunadamente, señaló, le tocó volver a aprender de sus errores, “pero ahora México es mi casa y aquí me quedo, porque ya vi que todo sigue igual por allá y me da un poquito de pena, pero ya aprendí que uno tiene que ser un poco egoísta para que no te pasen estas cosas”.

Nicola Porcella nos dijo si tomará acción legal contra Bustamante: “Yo no veo temas contractuales, creo que decir la palabra ‘estafar’ es fuerte, entonces la empresa ya tomará las acciones que tenga que tomar y yo prefiero no hablar, sólo creo que cuando alguien te da una oportunidad debes ser agradecido”.

Eso sí, resaltó que ya no se piensa dejar más de nadie: “Él salió en un programa a decir que yo ya no era humilde, pero no hay que confundir eso con el hecho de que quiera defenderme porque ya no soy el Nicola de hace unos años, ahora me voy a defender porque tengo mi familia”

Aun con todo lo que pasó, Porcella no le guarda rencor a su compatriota. “Le deseo que le vaya muy bien al señor Carlos, pero yo creo que hay manera de hacer las cosas, porque conmigo nunca tuvo contacto y no tenía por qué sacarme a mí, pero, en fin, a veces uno actúa de buena fe y la gente es mal agradecida, pero ya no importa, le deseo lo mejor y que consiga chamba”.