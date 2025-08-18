Ninel Conde destapa quién cree que ganará La Casa de los Famosos México

Ninel Conde platicó en la postgala de La Casa de los Famosos México y, frente a Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, dio su predicción sobre quién ve como el gran ganador de la temporada y quién es su verdadera favorita en el reality show.

“Creo que Abelito va a ganar” Ninel Conde

En una plática muy honesta, Ricardo Margaleff lanzó una pregunta: “¿Quién crees que gane?”. La “Bombón Asesino” respondió: “¿Quién creo que gane o quién quiero que gane?”.

Sin titubeos lanzó su pronóstico y aclaró quién cree que ganará y quién es su verdadera favorita: “Creo que Abelito va a ganar”. Entre risas bromeó: “Yo creo que ya nos deberíamos de ahorrarnos… ¿Cuántas semanas faltan? Es que no sé, nunca entendí este juego”, declaró Ninel.

El conductor le insistió si quería que Abelito se llevara la victoria, por lo que ella aclaró: “No es que quiera, yo creo que él va a ganar”.

La cantante dio a conocer los que cree que serán los cinco finalistas: “En la final va a quedar Abelito y Aldito, que también lo celebran en todo: que está muy guapo, que tiene mucho fandom, que no se mete en rollos, que él es súper relax. El Guana tal vez, Facundo puede ser el cuarto… Y Elaine”.

Su corazón está con Elaine

Pese a tener clara su predicción sobre los finalistas, Ninel dejó ver que, en el fondo, tiene una favorita muy especial dentro de la casa.

“¿Quién quisieras que ganara? Yo quisiera que ganara esa niña que está ahí, Elaine, es el corazón más bonito de esa casa, pero esto no es de corazón, es de pensar en ti y de navegar con bandera de no pasa nada”, confesó.

Con esta declaración, la actriz mostró el contraste entre lo que cree que pasará en la competencia y lo que desearía que ocurriera en la final.

La tercera eliminada

La sinceridad de Ninel no bastó para llegar a la final. La noche del domingo 17 de agosto, tras una reñida votación del público, Ninel Conde fue anunciada como la tercera eliminada del reality. Galilea Montijo reveló que fue quien recibió menos votos y, con una sonrisa, Ninel abandonó la casa.

Su salida marca un momento clave en esta temporada, pues era considerada una de las favoritas del público. Sin embargo su estancia en la casa estuvo llena de polémica, desde acusaciones por exagerar su reacción hacia Alexis Ayala por decirle “¡Quítate!” a Elaine en una prueba, hasta supuestas amenazas a Aarón Mercury o actitudes posesivas con sus compañeras de cuarto.

Ninel Conde fue clara: su pronóstico apunta a Abelito como el gran vencedor de la temporada, pero si de ella dependiera, la corona sería para Elaine, “el corazón más bonito de esa casa”.