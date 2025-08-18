Suscríbete
Famosos

Ninel Conde destapa quién cree que ganará La Casa de los Famosos México

La cantante y actriz confesó en la postgala quiénes cree que son los candidatos del público para llegar a la final y a quién le gustaría ver apagando las luces de la casa.

August 18, 2025 • 
Luz Meraz
Ninel-Conde-Prediccion.png

Ninel Conde predice que Abelito será el ganador de esta temporada, aunque su corazón está con Elaine.

Instagram

Ninel Conde platicó en la postgala de La Casa de los Famosos México y, frente a Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, dio su predicción sobre quién ve como el gran ganador de la temporada y quién es su verdadera favorita en el reality show.

“Creo que Abelito va a ganar”
Ninel Conde

En una plática muy honesta, Ricardo Margaleff lanzó una pregunta: “¿Quién crees que gane?”. La “Bombón Asesino” respondió: “¿Quién creo que gane o quién quiero que gane?”.

Sin titubeos lanzó su pronóstico y aclaró quién cree que ganará y quién es su verdadera favorita: “Creo que Abelito va a ganar”. Entre risas bromeó: “Yo creo que ya nos deberíamos de ahorrarnos… ¿Cuántas semanas faltan? Es que no sé, nunca entendí este juego”, declaró Ninel.

El conductor le insistió si quería que Abelito se llevara la victoria, por lo que ella aclaró: “No es que quiera, yo creo que él va a ganar”.

La cantante dio a conocer los que cree que serán los cinco finalistas: “En la final va a quedar Abelito y Aldito, que también lo celebran en todo: que está muy guapo, que tiene mucho fandom, que no se mete en rollos, que él es súper relax. El Guana tal vez, Facundo puede ser el cuarto… Y Elaine”.

Su corazón está con Elaine

Pese a tener clara su predicción sobre los finalistas, Ninel dejó ver que, en el fondo, tiene una favorita muy especial dentro de la casa.

“¿Quién quisieras que ganara? Yo quisiera que ganara esa niña que está ahí, Elaine, es el corazón más bonito de esa casa, pero esto no es de corazón, es de pensar en ti y de navegar con bandera de no pasa nada”, confesó.

Con esta declaración, la actriz mostró el contraste entre lo que cree que pasará en la competencia y lo que desearía que ocurriera en la final.

La tercera eliminada

La sinceridad de Ninel no bastó para llegar a la final. La noche del domingo 17 de agosto, tras una reñida votación del público, Ninel Conde fue anunciada como la tercera eliminada del reality. Galilea Montijo reveló que fue quien recibió menos votos y, con una sonrisa, Ninel abandonó la casa.

Su salida marca un momento clave en esta temporada, pues era considerada una de las favoritas del público. Sin embargo su estancia en la casa estuvo llena de polémica, desde acusaciones por exagerar su reacción hacia Alexis Ayala por decirle “¡Quítate!” a Elaine en una prueba, hasta supuestas amenazas a Aarón Mercury o actitudes posesivas con sus compañeras de cuarto.

Ninel Conde fue clara: su pronóstico apunta a Abelito como el gran vencedor de la temporada, pero si de ella dependiera, la corona sería para Elaine, “el corazón más bonito de esa casa”.

Leé más
La Casa de los Famosos Méxicos 2
Famosos
Quiénes son los sentenciados a expulsión en la octava semana de La Casa de los Famosos México
September 11, 2024
 · 
Otto Rojas
nominados casa famosos reacciones
Famosos
¡Fuerte! Así reaccionaron los nominados de la octava semana en La Casa de los Famosos México
September 11, 2024
 · 
Andrea Ávila
la casa de los famosos méxico 2024
Famosos
Así van las votaciones para el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México
September 14, 2024
 · 
Otto Rojas
Kristina Joksimovic fue asesinada por su esposo.jpg
Viral
Conmoción por la trágica muerte de una aspirante a Miss Suiza: su marido la hizo puré en una licuadora
September 12, 2024
 · 
Judith Martínez

Ninel Conde Abelito Elaine Haro La Casa de los Famosos México
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
gala montes alana.jpg
Famosos
Gala Montes contra Alana Flores: ¿Quién ganó la pelea estelar del Supernova?
August 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
eliminacioncasa-.jpg
Famosos
Tercera gala de eliminación: ¿quién salió de La Casa de los Famosos México?
August 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
Franco contra escropion (1).jpg
Famosos
Los ganadores de las peleas de Franco Escamilla VS Escorpión Dorado, y Mario Bautista VS Westcol
August 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
cazzu-nodal-supernova.jpg
Famosos
Le gritan "¡Cazzu, Cazzu!” a Christian Nodal durante su show en Supernova Strikers 2025
August 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
casa-famosos-nominados--.jpg
Famosos
Todos los posicionamientos de la gala 3 de eliminación de La Casa de los Famosos México, ¿qué se dijeron?
Con una placa de nominados explosiva, aquello se tornó ¿personal?
August 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
mariana botas facundo.jpg
Famosos
Mariana Botas confronta a Facundo por criticar su cuerpo: “me siento mejor que nunca”
Ambos habitantes participaron en una dinámica de pasarela de moda en La Casa de los Famosos México
August 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
katy-perry-vla.jpg
Famosos
Productora de ‘Venga la alegria’ rompe el silencio sobre escándalo con Katy Perry: “Se me hizo tan injusto”
La productora Maru Silva ha consolidado su liderazgo al frente de Venga la alegría, destacando por su enfoque humano y su firmeza ante los desafíos.
August 17, 2025
 · 
Grisel Vaca
jesus-guzman-voz-chavo-animado.jpg
Famosos
Es la voz de ‘El Chavo Animado’ y promete más escándalo con el audiolibro de la serie ‘Sin querer queriendo’
Chespirito eligió a Jesús Guzmán como la voz de ‘El Chavo Animado’.
August 17, 2025
 · 
Nayib Canaán