Encuentran muerta a influencer Ariela La Langosta en un coche; ¿Qué le pasó?

La influencer, bailarina y mesera dominicana Ariela La Langosta, fue encontrada muerta a bordo de un vehículo en Nueva Jersey.

Medios locales señalan que fue encontrada sin vida tras recibir múltiples disparos, cerca de su casa, la madrugada del domingo 17 de agosto, en la Cross County Parkway, en Mount Vernon.

La influencer estaba en un Mercedes-Benz G-Class de color negro, sentada en el asiento del copiloto.

Nata Cartier, señalado como pareja sentimental de Ariela La Langosta, fue detenido para ser interrogado, y deslindar responsabilidades.

En redes sociales, el rapero Tekashi 6ix9ine lamentó la muerte de Ariela. Asimismo, la cuenta oficial del restaurante bar Opus Lounge, en Nueva York, donde trabajaba, lamentó lo ocurrido.

“Hoy la vida nocturna pierde un ángel. Con inmensa tristeza despedimos a nuestra gran amiga y compañera de tantos años, Ariela. Su luz, su alegría y su compañía siempre fueron parte de nuestros mejores momentos, dentro y fuera de Opus Lounge”, publicaron en redes sociales.

Incluso, “por respeto y en honor a su memoria”, Opus Lounge permaneció cerrado durante una noche. “Que Dios te tenga en la gloria, querida Ariela”.

Una versión asegura que sicarios la mataron

En redes sociales existe la versión de que Ariela iba acompañada por un sujeto que resultó ileso a un presunto ataque a balazos por parte de sicarios.

Aseguran que fue interrogado por las autoridades, mientras continúan las investigaciones.