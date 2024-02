LCDLF 4: critican a Nicola Porcella por decir que La Divaza ‘no le llega’ a Wendy Guevara

A pesar de la sorpresa que generó el beso de La Divaza se dio con Clovis Nienow y Alfredo Adame, Nicola Porcella admitió que no conoce al influencer y dijo que está lejos de ser como Wendy Guevara.

La Casa de los Famosos 4 (LCDLF) comenzó apenas hace dos semanas por Telemundo, y desde entonces dos participantes han sido eliminados: Christian Estrada y Leslie Gallardo. El reality ha dejado grandes sorpresas y, a pesar de seguir su propia línea, muchos han comparado algunas escenas con lo visto en su versión mexicana, donde Wendy Guevara fue la ganadora.

Después del beso entre La Divaza y Clovis, la comparación con la química entre Nicola Porcella y Wendy Guevara ha sido más evidente, especialmente por algunos comentarios de Gregorio Pernia.

Sin embargo, para Porcella, esto está lejos de ser lo mismo, ya que en una transmisión en vivo confesó que ni siquiera conoce al influencer.

“La Divaza no es Wendy”, dijo Nicola visiblemente impresionado. “Hay que separar dos cosas: La Divaza no está haciendo ni el 1% de lo que hace Wendy, porque yo veo todo en redes y yo no sé ni quién es. Entonces, La Divaza no es Wendy”.

Agustín Fernández, quien también estaba presente en la transmisión, dijo que el venezolano “ni siquiera era gracioso”.

Mira lo que dijo Nicola Porcella sobre La Divaza a continuación:

“La divaza no está siendo ni el 1% de lo que fue Wendy” y quién dijo que ella fue a ser Wendy? La divaza fue a ser la divaza y lo está siendo, entró siendo alguien y no tuvo que colgarse de otra persona para serlo, adiós #LCDLF4 pic.twitter.com/dyxKtRTcol — nacho con O (@Michelsonfancl) February 8, 2024

Critican a Nicola Porcella por decir que La Divaza no es como Wendy Guevara

Usuarios que vieron el video de Nicola Porcella hablando sobre La Divaza no perdonaron la declaración del peruano y se lanzaron en su contra con comentarios como:

“Le arde porque La Divaza no necesita colgarse ni que se cuelguen como él le hizo con Wendy”.

“¿Por qué meter a Wendy en esto? La Divaza y Wendy son amigas desde hace tiempo”.

“La Divaza no ha tenido que colgarse de nadie para ser lo que es ahora”.



No obstante, hubo quienes recordaron cuando Nicola estaba dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ y fue La Divaza quien lo criticó por no merecer el premio, cuando él y ‘La Perdida’ fueron los finalistas del reality show.

Incluso el propio Nicola Porcella respondió a estos comentarios diciendo: “Se agradece 1% y que no se olviden quién habló mal de mí mientras estaba en la casa para generar vistas”.

Nicola Porcella recordó cuando La Divaza lo criticó en ‘La Casa de los Famosos México’. (X)

¿Quién es La Divaza, uno de los favoritos en LCDLF 4?

La Divaza es un influencer venezolano que actualmente forma parte de los participantes en ‘La Casa de los Famosos 4’, transmitido por Telemundo. Su nombre real es Pedro Luis Joao Figueroa Álvarez y tiene actualmente 25 años.

Radica en México, donde comparte contenido especialmente dirigido a la comunidad LGBT+ a través de YouTube, plataforma que lo vio crecer desde 2012.

En Instagram, La Divaza cuenta con una sólida comunidad de seguidores, con más de 7.3 millones de usuarios que siguen su contenido diariamente, sobre todo ahora que participa en LCDLF 4.

