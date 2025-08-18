Paola Rojas confiesa ser una ‘mamá leona’ y se sincera sobre momentos difíciles: “Ya no tengo miedo”

Paola Rojas ha derribado estereotipos, enfrentó los prejuicios que existían en torno a que una conductora de noticias debía usar pantalón y el pelo corto, se ganó un lugar y el respeto del público en la televisión; y después el cariño de la audiencia femenina gracias al programa ‘Netas divinas', en el que compartió pasajes de su vida personal sin filtros, logrando conectar con las mujeres de forma honesta y profunda.

Ahora, la periodista se encuentra en una nueva aventura tras haber decidido incursionar en teatro, forma parte del elenco de la obra de teatro ‘Las Leonas’ y lo ha disfrutado inmensamente. De esto y más platicamos con la conductora en exclusiva.

¿Cómo has vivido la aventura del teatro con ‘Las Leonas’?

Con mucho respeto, hay quien se pregunta cómo es que estoy con estas actrices si soy periodista, pero debo decir que ellas me arroparon, al igual que el director; respeto las trayectorias de mis compañeras y he asumido este proyecto con mucho compromiso, poniendo lo mejor de mí y ha sido mágico, ¡el teatro tiene magia!

“Las leonas me ha regalado nuevas amigas, nuevas experiencias y me ha permitido comprobar que soy capaz de hacer otras cosas, incursionar en otros ámbitos y eso me da juventud y seguridad”.

Victoria Ruffo le envió mensaje a Paola: Escucha el audio.

Esto dijo Victoria Ruffo sobre Paola Rojas en Las Leonas

Sin duda, eres una mujer que ha roto moldes...

Me gusta desafiarme y no solo a mí; me gusta desafiar los prejuicios porque nada más nos limitan. Justamente ese prejuicio de que, para ser una conductora creíble, tenías que verte varonil, lo busqué combatir en su momento poniéndome falda.

“Cuando entré a Netas divinas, también eso de que un periodista no habla de su vida privada, ademas de que la mía ya no lo era porque las circunstancias de la vida hicieron que fuera muy pública. Y esa era mi nueva realidad, dije: ‘Pues hablemos de todos los temas, con apertura y claridad...’. Entonces descubrí algo muy hermoso, esta capacidad de hablar entre mujeres y sanarnos.

¿Cómo has logrado reconstruirte después de los cambios personales y profesionales que has enfrentado?

Del proceso que más me costó levantarme fue del cambio profesional muy abrupto que viví en 2023 (su salida de Televisa), eso me costó mucho; incluso por encima de cambios brutales en mi vida personal y familiar. Quizás porque es lo más reciente y todavía me resulta sencillo conectar con ese dolor y desconcierto. Muy muy fuerte, inesperado, espantoso”.

¿Te consideras una verdadera leona?

"¡Super sí! Hay una parte muy hermosa de la obra en la que Angélica Aragón habla de las leonas y cómo nunca dejan a sus crías, porque las leonas pueden vivir en grupo, a diferencia del león que tiene que desterrar a otro alfa. Y sí, yo soy una mamá leona, soy una leona por mi fortaleza y por un montón de razones.

¿Cómo vives esta etapa de tu vida?

Feliz, ya no tengo miedo. Tenía muchos miedos vinculados a perder mi trabajo, miedos que no tenía claros hasta que lo perdí, pero hoy sé que los medios digitales me sostienen económicamente y que la influencia está cada vez más ahí. Eso me permite pararme en otro lugar, profesionalmente, con mucho trabajo y nuevas ventanas abriéndose. Entonces, estoy contenta y muy motivada.