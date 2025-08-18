Suscríbete
Famosos

Paola Rojas confiesa ser una ‘mamá leona’ y se sincera sobre momentos difíciles: “Ya no tengo miedo”

La periodista confiesa los procesos personales y profesionales que la convirtieron en toda una leona

August 18, 2025 • 
Grisel Vaca
paola rojas

La conductora narró minuto a minuto cómo pasó este accidente que la sorprendió mientras se ejercitaba

Instagram

Paola Rojas ha derribado estereotipos, enfrentó los prejuicios que existían en torno a que una conductora de noticias debía usar pantalón y el pelo corto, se ganó un lugar y el respeto del público en la televisión; y después el cariño de la audiencia femenina gracias al programa ‘Netas divinas', en el que compartió pasajes de su vida personal sin filtros, logrando conectar con las mujeres de forma honesta y profunda.

