Drake Bell se divorcia y estrena novia mexicana

Drake Bell, el actor y cantante que marcó a toda una generación con la serie Drake & Josh, decidió ponerle punto final a su historia con Janet Von Schmeling al solicitar formalmente el divorcio en el condado de Seminole, Florida.

Con este movimiento legal, el artista confirma lo que ya era un hecho desde hace más de dos años: su separación. Pero ahora la noticia llega con el anuncio de que ¡ya tiene novia mexicana!

El divorcio de Drake Bell ya es un hecho

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por TMZ, Bell presentó la solicitud de divorcio tras la separación de septiembre de 2022, cuando Janet fue la primera en iniciar el proceso en Los Ángeles alegando “diferencias irreconciliables”.

Desde entonces, ambos han buscado mantener la relación en buenos términos, sobre todo por su hija Wyatt, nacida en 2021.

Su abogada lo dejó claro en un comunicado: “En este momento, el señor Bell y su esposa desean privacidad mientras inician esta nueva etapa de sus vidas”.

La nueva novia mexicana de Drake Bell

Aunque no reveló su identidad, Bell sorprendió al reconocer públicamente que ya está enamorado de una productora mexicana: “Ella es productora, graba discos en un estudio, es grandioso”, dijo con entusiasmo.

¿Por qué cobra visibilidad?

La confesión llega mientras el cantante se encuentra en México filmando una película, lo que ha alimentado la curiosidad de sus fans por saber quién es la mujer que ocupa ahora su corazón.

Cabe resaltar que hace unos días, Mariana botas contó una curiosa anécdota sobre él en La Casa de los Famosos México, asegurando que lo había besado una noche en un antro.

Drake y Janet iniciaron su relación en 2013, se casaron en 2018 y durante casi una década mantuvieron una vida discreta en pareja. Tras su separación, Janet buscó la custodia principal de su hija, pero ambos han demostrado que su prioridad es el bienestar de Wyatt, manteniendo un acuerdo de co-parenting basado en el respeto mutuo.