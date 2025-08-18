Suscríbete
Telenovelas

“El privilegio de amar": la telenovela en la que Adela Noriega no usó maquillaje pero la consagró como actriz

Una anécdota poco conocida de Adela Noriega quedó registrada en TVyNovelas y realza el valor de su éxito

August 18, 2025 • 
Alejandro Flores
Adela noriega el privilegio de amar.jpg

“El privilegio de amar” reunió a Adela con René Strickler

Televisa

El secreto de Adela Noriega parece sencillo: “Lo que hago es enamorarme de mi personaje”. Siempre lo ha intentado pero es evidente que uno de los momentos en que mejor lo ha conseguido es con Cristina, la protagonista de “El privilegio de mandar”.

En una entrevista para TVyNovelas en 1999, cuando la producción de Carla Estrada que solía tener un promedio de 45 puntos de rating, la actriz habló sobre el momento por el que atravesaba gracias al éxito de la telenovela.

“Vivo en Cristina y me involucro totalmente. Es lo que le da verdad a los personajes y es lo que podemos transmitir”.

“El privilegio de amar” cuenta la historia de Cristina, una humilde muchacha huérfana que persigue su sueño de ser modelo.
“Recibe la oportunidad de ser la imagen de una afamada diseñadora, sin imaginar que encontrará a la familia que la abandonó siendo una niña”, se lee en la sinopsis oficial de ViX, donde puede disfrutarse.
Para Adela Noriega, esta telenovela significó un paso importante en su carrera porque una condición médica la obligó a exigirse aún más en la construcción del personaje.
A lo largo de la historia, Cristina tiene un crecimiento y una transformación no sólo emocional, también física: la más importante es que hay un momento en que se convierte en madre.

¿Por qué no podía usar maquillaje Adela Noriega en “El privilegio de amar”?

Esto representó par Adela un reto como actriz para mostrar su profesionalismo. Curiosamente, en esa misma etapa de su vida sufrió una infección ocular que no cedía ante los medicamentos.
De modo que Adela tuvo que actuar durante varios capítulos con un absceso en el ojo derecho pues la única solución posible era una cirugía y eso tendría que esperar a programar una pausa en las grabaciones.

Por esa misma razón, el médico le tenía absolutamente prohibido usar maquillaje en ese ojo, según quedó registrado en las páginas de TVyNovelas.
Esta situación tenía a la actriz especialmente emocionada por el éxito de “El privilegio de mandar”, en el que compartía créditos con René Strickler, Helena Rojo, Andrés García, César Évora y la villana de villanas, Cynthia Klitbo.

“El público ha estado conmigo en los momentos más importantes de mi carrera en México y fuera del país; siempre me han apoyado y estoy muy satisfecha de lo que he logrado”.

El éxito de Adela Noriega

“El privilegio de amar” fue la telenovela más premiado en 1999. Arrasó con los premios TVyNovelas de 1999, año en el que ganó 11 galardones. Curiosamente, Adela Noriega no ganó el de Mejor Actriz, que se le otorgó a su compañera de reparto Helena Rojo.
Para Adela Noriega, público votó por darle el premio a Mejor Actriz Joven.

Actualmente se graba una nueva versión de “El privilegio de amar” que se llamará “Los hilos del pasado”

Adela Noriega el privilegio de amar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
