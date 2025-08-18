Alexis Ayala rugió: A Shiky le dijo Lagartija, a Priscila desconocida y a Elaine...

“Buscaré algo de valor en lo que dices”, ha sido la frase de Alexis Ayala en todas las galas de eliminación, cuando alguno de sus compañeros habitantes se llega a posicionar con él en La Casa de los Famosos México.

Pero ¿qué hay acerca de lo que él mismo les dice?... Aquí recopilamos las frases más controvertidas que dijo la noche del domingo 17 de agosto, previo a la eliminación de Ninel Conde.

Dalilah Polanco se posicionó con Alexis Ayala y le dijo: “Probablemente no encuentres valor en mis palabras porque solo es mi opinión. Quiero que ten ayas de la casa porque eres buen actor, y haces bien tu papel de villano, pero ahora me dan o coraje, o risa, o penita. Me quedo con el ser humano, que el villano se vaya a hacer novelas pero en otra casa”.

Alexis Ayala le dijo: “Buscaré algo de valor en lo que dices. En la ficción he sido villano; en esta casa, soy yo, si te molesta. Como Sor Dalilah, como madre superiora, deberías hacer votos de silencio porque tus palabras no pegan en ningún lugar. Gracias”.

Priscila Valverde no conecta con Alexis Ayala

“Quiero que te vayas porque te percibo muy ausente. Tienes que cuidar la convivencia, cuando estamos todos, no estás. No hemos generado un lazo, como dices no vienes a quedar bien con nadie, pero no puedo generar un lazo con alguien a quien percibo como un personaje.

Pero Alexis tenía armas contra la reina de belleza, y le dijo que la admiraba por estar en una casa con famosos, aunque ella no lo fuera.

“Cuido mucho mi energía, no la comparto con cualquiera. Debe ser muy difícil venir a La Casa de los Famosos sin serlo... Pero te estás convirtiendo en semilla y eso lo aplaudo; ojalá que la lluvia caiga y crezcas fuerte, porque escogiste un amante muy difícil: la fama es un amante muy cruel que no solo se enamora de la belleza, que ama más al talento, y espero que en tus raíces lo tengas y que esta Casa te dé todo lo que vengas a buscar.

“Te aplaudo el valor y las agallas de estar aquí”

Shiky se posicionó con Alexis Ayala

“Quiero que te vayas de La Casa aunque no quiero que te vayas, esta semana te has compañero, incluso hemos una actividad juntos. Esta semana no has dormitado, has meditado, ¡que es lo mismo!”, le dijo el español.

“Buscando un poco, siempre está de forma ‘juguetona’ la amenaza de ‘este miércoles te voy a nominar’, pero la peor fue cuando me dijiste '¿ves este traje? es el traje con el que te voy a nominar’”, le recordó Shiky al justificar por qué lo quiere fuera.

Alexis respondió a Shiky: “Buscaré algo de valor en lo que dices. Me encanta decirlo, porque quiero encontrar valor en tus palabras y valor en mí para hacerte caso”.

"¿Cuándo has visto a un león pelear con una lagartija, Shiky? Lo que hacen es juguetear, y yo lo que hago es juguetear contigo; te admiro porque tienes una chispa que da alegría a todos, te has soltado la correa”.

“Viéndote a los ojos, yo me encargo, la próxima semana estás parado en mi lugar o junto a mí y espero que aguantes mi posicionamiento”.

“No te preocupes, voy a ir por un disfraz para ti de león, porque aquí de león, hay poco”, le refutó Shiky.

Elaine Haro también se posicionó con Alexis Ayala

“Te gusta que nos paremos aquí; a diferencia de los demás, no he podido generar un vínculo contigo. Te respeto por los años que tienes, de trabajo, de inteligencia emocional, solo me da pena molestar a los demás y que lo ocultes detrás de ‘es un juego’. Las herramientas positivas que tenemos, se deben usar en acciones positivas y no negativas”, le dijo la joven.

Pero Alexis Ayala le recomendó contar otra historia además de su romance -o intento- con Aarón Mercury.

“La casa no es una casa a jugar positivo o negativo, es para revolver las cosas y conocernos y a nosotros mismo. Lo único que haces es jugar a Romeo y Julieta, salte de esa historia. Eres una mujer joven llena de talento tienes mucho más qué contar”.