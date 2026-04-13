Nico Buenfil publica foto con su papá Ernesto Zedillo Jr. y Erika Buenfil reacciona dos veces

No es la primera vez que aparecen juntos en redes sociales pero sí es la que mayor repercusión ha tenido.

Nicolás Buenfil, hijo de la actriz Erika Buenfil, publicó este domingo una imagen en la que aparece junto a su padre, Ernesto Zedillo Jr, hijo del expresidente de México.

En la foto resalta la altura de Nico (unos cuántos centímetros más que su padre), así como su tórax musculoso y su gesto adusto.

Padre e hijo están de espaldas al mar y se entiende que la foto fue tomada por Zedillo Jr. frente a un espejo, ya que tiene en la mano un celular.

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La historia de Nicolás Buenfil

Ernesto Zedillo Jr no conoció a su hijo Nicolás sino hasta que ya era un adolescente.

Erika Buenfil ha contado ese pasaje de su vida con la claridad de una mujer que lo crío como madre soltera durante esa primera etapa.

“Ernesto llamó porque lo quería conocer. Se encontraron. Para Nico fue un primer impacto muy fuerte. Se siguieron viendo, salieron a andar en bicicleta. Hasta que un día, en una carne asada del papá, Nico tomó una foto y le dijo: ¿puedo publicarla? No le quedó más remedio que aceptar”.

Aquella fue la primera imagen en la que aparecieron juntos Nicolás y Ernesto, quienes desde entonces han procurado estrechar su relación.

Erika lo cuenta así:

“Nicolás toma sus decisiones y él sabrá”, dijo la actriz en el programa El minuto que cambió mi destino cuando explicó cómo ha sido para ella entender y asimilar esta nueva etapa de la vida de su hijo.

La foto de Nicolás Buenfil y Enesto Zedillo Jr en la playa

El noviazgo de Buenfil con Zedillo Jr fue, de acuerdo con el testimonio de la propia actriz, apasionado y vertiginoso.

“Un día nos topamos en las escaleritas donde coincidimos y me dijo: ¡tú vas a ser la mamá de mi hijo!”.

Erika cuenta que en varias ocasiones lo rechazó pero terminó por ceder ante su insistencia.

La relación terminó, sin embargo, cuando ella le informó que estaba embarazada.

La foto publicada este domingo por Nicolás junto a su padre genero respuestas de famosos como Claudia Lizaldi, así como de muchos perfiles con el apellido Zedillo.

Pero en primer lugar están las dos reacciones de la mamá de Nicolás.

En la primera respuesta dice: “mijo”.

Los mensajes de Erika en el mensaje de Nicolás Instagram

En la segunda publicó el emoji de un corazón.

Aunque hay algunos comentarios negativos, la mayoría de las respuestas de los usuarios de redes son en su mayoría de apoyo para Erika y la relación de Nicolás con su padre.