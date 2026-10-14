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Naim Darrechi FUE DETENIDO en Madrid tras la denuncia de la mamá de ‘Abelito’: Esto se sabe del caso

Su amigo Derek Trejo fue quien reveló que el creador de contenido fue arrestado en el aeropuerto español.

Octubre 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
naim darrechi (1).jpg

Naim Darrechi

Instagram

“Y ya pasó una hora, dos horas, y ya me mandó un mensaje así de que ‘me detuvieron’. Y yo, ‘¿cómo? ¿Me estás bromeando? ¿Qué está pasando?’”.

El influencer español Naim Darrechi fue presuntamente detenido este 14 de octubre en el Aeropuerto de Madrid, España. Fue su amigo Derek Trejo quien reportó la situación a través de sus redes sociales.

“Gente, detuvieron a Naim aquí en el aeropuerto, me están diciendo ahorita en este momento. Voy a hablar con su familia y porfa, que todo esté bien”, dijo Trejo en una historia de Instagram.

Luego, realizó una transmisión en ‘Kick’ en la que relató cómo fue la detención.

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Trejo aseveró que viajó a Madrid para reunirse con Naim, con quien desarrollaría un proyecto, sin embargo, sus planes se vieron frustrados luego de que el español le enviara un mensaje para decirle que había sido detenido en el aeropuerto.

Derek llegó alrededor de las 2:30 de la tarde, sin embargo, Darrechi le había pedido que contratara internet durante el vuelo para mantenerse comunicados, pero Trejo no pudo hacerlo porque su avión estaba a punto de despegar.

Una vez en España, Derek le propuso esperar para trasladarse juntos a su alojamiento y evitar pagar dos transportes. Luego, Naim tardó aproximadamente 40 minutos en responder.

Tras esperar cerca de dos horas, Derek recibió un mensaje en el que Darrechi le informó que estaba detenido, una situación que inicialmente creyó que era broma.

“Y ya pasó una hora, dos horas, y ya me mandó un mensaje así de que ‘me detuvieron’. Y yo, ‘¿cómo? ¿Me estás bromeando? ¿Qué está pasando?’”, relató.

Tras recibir el mensaje, Trejo se comunicó con el padre de Naim para informarle lo ocurrido. Posteriormente, intentó contactar nuevamente a su amigo: “Me he tratado de comunicar con él, ya no le entran las llamadas ni mensajes”, explicó.

Derek también señaló que tuvo que buscar rápidamente un alojamiento temporal para dejar sus pertenencias, debido a que ambos tenían previsto elegir juntos el hotel donde permanecerían.

Finalmente, explicó que regresaría al aeropuerto para intentar obtener información sobre el paradero de Darrechi y conocer dónde se encontraba detenido.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Estos son los antecedentes de violencia de Naim Darrechi, influencer denunciado por la mamá de Abelito

La denuncia de la mamá de ‘Abelito’

Hasta el momento se desconoce cuáles son los motivos por los que Darrechi fue arrestado, sin embargo, el hecho ocurre luego de que la mamá de ‘Abelito’, doña Cristina Romero Álvarez, lo denunció por tocamientos y roces corporales mientras bailaban.

“Decido hablar porque no quiero guardar silencio y porque considero que ninguna persona debe sentirse avergonzada o tener miedo de denunciar cuando ha sido víctima de violencia sexual”, expresó el 29 de septiembre pasado en un comunicado.

La mamá del exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ pidió a las autoridades investigaran lo ocurrido y determinaran responsabilidades.

Tras la controversia, Naim Darrechi abandonó México.

Naim Darrechi Abelito
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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