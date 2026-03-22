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Mujer sale volando durante un zafarrancho en concierto de Grupo Firme

El grupo mexicano está de gira por Centroamérica y se presentó en el estadio Chelato Uclés

Marzo 22, 2026 • 
Alejandro Flores
grupo firme peleahonduras.jpg

Grupo Firme se presentó en un estadio recién remodelado

X e Instagram

No es la primera vez que un concierto de Grupo Firme genera altercados en el público.

Hace tres años, en El Salvador, uno de sus shows terminó en una pelea entre mujeres. Aquel show fue en el estadio Cuscatlán y el altercado escaló hasta convertirse en un problema en el que tuvo que intervenir la policía.
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Grupo Firme es actualmente uno de los grupos de banda mexicano más populares en Latinoamérica y sus conciertos son siempre masivos y regularmente en estadios de futbol.

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Apenas en diciembre de 2025 realizaron un concierto en el estadio Campín, de Bogotá, en donde también quedó el registro en video de una riña entre dos hombres en aparente estado de ebriedad.

¿Qué pasó en el concierto de Grupo Firme en Hoinduras?

Este fin de semana tocó el turno a Honduras convertirse en noticia cuando el concierto de Grupo Firme en el estadio Nacional Chelato Uclés generó un zafarrancho en el que se enfrentaron dos grupos de fans.

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El estadio., que recién acaba de ser remodelado con una butaquería nueva, estaba lleno para el show.

En varios videos, grabados desde diferentes ángulos, muestran la pelea en la que descata un hombre corpulento que hace frente a por lo menos tres adversarios.
A pesar de que este hombre reciben puñetazos de un primer rival, patadas en el rostro de alguien más y golpes de un tercero, se mantiene de pie y golpeando a sus oponentes.

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En el círculo, el momento en el que el hombre toma a la mujer para aventarla filas abajo

X

Hacia el final de uno de estos videos se ve que una mujer se acerca desde una fila de butacas más arriba para tratar de golpearlo. Aunque le asesta un par de puñetazos, el hombre reacciona: la toma por la cabeza y la lanza hacia abajo en el graderío.

Grupo Firme hasta ahora no ha hecho manifestaciones públicas sobre el incidente pero en redes sociales se abrió una discusión en torno al comportamiento de los fans.

Grupo Firme
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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