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¿Por qué corrieron a Cecilia Tijerina de la telenovela que la lanzaría al estrellato en Televisa?

La actriz cuenta el incidente que provocó su enojo en contra del director de aquel melodrama

Marzo 21, 2026 • 
Alejandro Flores
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Cecilia Tijerina cuenta la historia de su desaguisado

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La propia Cecilia Tijerina lo dice: “me corrieron de la novela”.

Y como prueba muestra una foto en la que efectivamente aparece con el elenco del melodrama “Dulce desafío”, para el que fue contratado como parte del elenco juvenil.
“Dulce desafío” fue protagonizada por Adela Noriega y Eduardo Yáñez bajo la producción de Eugenio Cobo y Julissa. Trata sobre una joven rebelde que es internada en La Casa de Piedra, una escuela de disciplina rígida.
Junto con sus amigas, este joven se rebela contra el autoritarismo del director. Cecilia Tijerina formaría parte de ese grupo de amigas de Adela Noriega.
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La historia detrás del despido de Tijerina

Cecilia cuenta que durante las grabaciones de los primeros episodios, cuando todavía no se estrenaba la telenovela, sucedió un drama que provocó su despido.

“Ahí estaba yo en la telenovela “Dulce Desafío” antes de pelearme con el asqueroso director. Ese imbécil, en una escena donde los chicos se brincaban la barda para entrar al internado de niñas, tomó a un gatito bebé y se lo aventó a unos perros guardianes”.

La telenovela fue dirigida por Arturo Ripstein y con él es con quien Tijerina habría tenido el altercado.

La actriz, quien entonces era apenas una joven promesa de los melodramas en Televisa, reaccionó de manera indignada pero también muy activa para rescatar al animal.

"¡Ya se imaginan lo que sucedió! Yo recogí al gatito y me lo llevé a mi cuarto, sobrevivió de milagro. Al día siguiente lo llevé al veterinario y le encontré casa”.

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Tijerina recuerda que sus nuevos dueños la llamaron La Artista, pero incluso con el paso de los años, no puede sino recordar con enojo a Risptein y su acto.

“Ese tonto pudo haber aventado un peluche, un pedazo de carne, cualquier cosa. ¡NO UN SER VIVO! Corte a: me corrieron de la novela”.

La actriz tardaría entonces tres años en encontrar su gran oportunidad en las telenovelas: ganó el co protagónico de “Muchachitas”, con el personaje de Mónica Sánchez Zúñiga.

Después de eso, sin embargo, se alejó de la televisión y solo volvió en 2006 para hacer una actuación en el melodrama de Emilio Larrosa “La verdad oculta”.

Telenovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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