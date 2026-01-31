Suscríbete

Gerardo Taracena

Actor mexicano de cine y televisión, famoso por “Apocalypto”

gerardo taracena.jpg
Famosos
Muere a los 56 años Gerardo Taracena, actor de “Apocalypto”, La reina del sur” y “Cometierra”
El actor acababa de ser homenajeado en octubre de 2025 por el Unifest por su “destacada trayectoria en cine”
Enero 31, 2026
 · 
Alejandro Flores