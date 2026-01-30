Suscríbete
Famosos

Eduardo Salazar sufre accidente en pleno noticiero al intentar AYUDAR a Danielle Dithurbide

El periodista sufrió un percance al buscar salvar a su compañera.

Enero 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Lalo-Salazar.jpg

Eduardo Salazar tuvo un percance en el noticiero ‘Despierta’.

YouTube

“Sí, pero por caballero: se le cayó este lapicito, se le cayó, entonces como caballero… y me pegué”.

El periodista Eduardo Salazar sufrió un accidente en pleno noticiero la mañana de este 30 de enero.

También la comunicadora Danielle Dithurbide hizo público en incidente.

“Ojalá que no haya pasado a mayores... lo voy a decir porque tú lo harías si me hubiera pasado a mí”, dijo mientras le daba la bienvenida a su compañero en ‘Despierta’.

TE RECOMENDAMOS: Murió el productor Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez y director de videos de Luis Miguel

La periodista explicó que minutos antes de entrar al aire, Salazar se dio un fuerte golpe con una mesa.

“Se acaba de dar un trancazo Lalo”, compartió.

Eduardo relató que el accidente le sucedió cuando intentó ayudar a su compañera del set de ‘Despierta’.

“Sí, pero por caballero: se le cayó este lapicito, se le cayó, entonces como caballero… y me pegué”, dijo.

Te puede interesar:
isaac fantasmita diario de daniela.jpg
Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paolo-Botti.jpg
Famosos
¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paulina-rubio-1-1200x675.jpg
Famosos
Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

"¿Estás bien? ¿Todo bien?”, preguntó Danielle.

Con sentido del humor, Lalo dio a entender que, aunque intentó disimular, sí se golpeó.

“Es típico que si te duele, pero no te sobas”, dijo.

LEE TAMBIÉN: Kenia, la menor que pedía “irse al cielo” para dejar de sufrir por CÁNCER, ya murió, aclara su mamá

Entre risas, Dithurbide ventiló con ironía la reacción de Eduardo tras el golpe.

“Ah, no, no se levantó como ‘no pasó nada’ y el vidrio roto. No, no pasó nada, qué gusto estar contigo”, concluyó.

Danielle Dithurbide Lalo Salazar
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Bebeshita-hoy.jpg
Famosos
‘La Bebeshita’ se integra a ‘Hoy’ tras ser DESPEDIDA de ‘Venga la Alegría’ y presenta ’Shippeo a la vista’
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Olivia-Collins-caída.jpg
Famosos
Olivia Collins sufre TERRIBLE caída en plena conferencia de prensa: “Sentí que perdí el sentido”
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
pedrotorresmuerte.jpg
Famosos
Murió el productor Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez y director de videos de Luis Miguel
Enero 30, 2026
 · 
MrPepe Rivero
claudio yarto.jpg
Famosos
Claudio Yarto llama a los extraterrestres con un mantra y un beat: “Y se me aparecen”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Verónica-Aguilar-desaparecida.jpg
Viral
Desaparece madre con sus 4 hijos sin dejar RASTRO en el Estado de México y activan alerta máxima
Fichas de búsqueda de Verónica y sus pequeños, de entre 2 y 7 años, se distribuyen para agilizar su localización.
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
adal ramones.jpg
Famosos
Adal Ramones acepta que su amigo empresario puso precios muy altos para el reencuentro de “Otro Rollo”
El conductor explicó también por qué fue el único que no firmó contrato
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario bezares.jpg
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Raúl el Pelón llamó “borreguitos” a las parejas que juegan para el equipo de Mayito
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
guillermo capetillo.jpg
Famosos
El día que un hermano Capetillo desapareció de las telenovelas para dedicarse a la fe
La dinastía de los Capetillo tiene una larga tradición de actores y toreros
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores