Eduardo Salazar sufre accidente en pleno noticiero al intentar AYUDAR a Danielle Dithurbide

“Sí, pero por caballero: se le cayó este lapicito, se le cayó, entonces como caballero… y me pegué”.

El periodista Eduardo Salazar sufrió un accidente en pleno noticiero la mañana de este 30 de enero.

También la comunicadora Danielle Dithurbide hizo público en incidente.

“Ojalá que no haya pasado a mayores... lo voy a decir porque tú lo harías si me hubiera pasado a mí”, dijo mientras le daba la bienvenida a su compañero en ‘Despierta’.

TE RECOMENDAMOS: Murió el productor Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez y director de videos de Luis Miguel

La periodista explicó que minutos antes de entrar al aire, Salazar se dio un fuerte golpe con una mesa.

“Se acaba de dar un trancazo Lalo”, compartió.

Eduardo relató que el accidente le sucedió cuando intentó ayudar a su compañera del set de ‘Despierta’.

“Sí, pero por caballero: se le cayó este lapicito, se le cayó, entonces como caballero… y me pegué”, dijo.

"¿Estás bien? ¿Todo bien?”, preguntó Danielle.

Con sentido del humor, Lalo dio a entender que, aunque intentó disimular, sí se golpeó.

“Es típico que si te duele, pero no te sobas”, dijo.

LEE TAMBIÉN: Kenia, la menor que pedía “irse al cielo” para dejar de sufrir por CÁNCER, ya murió, aclara su mamá

Entre risas, Dithurbide ventiló con ironía la reacción de Eduardo tras el golpe.

“Ah, no, no se levantó como ‘no pasó nada’ y el vidrio roto. No, no pasó nada, qué gusto estar contigo”, concluyó.