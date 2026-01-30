Suscríbete
Carlos Ballarta, el primer standupero que llega al Palacio de los Deportes: “tengo mucho miedo, la verdad”

Con su espectáculo ‘Naco Ladino’ sentará un precedente el próximo 5 de septiembre.

Enero 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Carlos-Ballarta.jpg

El comediante Carlos Ballarta se presentará en el Palacio de los Deportes el 5 de septiembre.

Instagram

“(Espero que) podamos aspirar a cosas más grandes, que la gente pueda también disfrutar la comedia en espacios más masivos”.

Carlos Ballarta ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer que se convertirá en el primer standupero en presentarse en el Palacio de los Deportes, y lo hará el 5 de septiembre, lo que marcará un precedente.

Aunque Ballarta ha llegado con su comedia a diferentes ciudades de Latinoamérica y Europa, dijo sentirse nervioso ante este nuevo reto que tiene enfrente, pero del que espera lograr un ‘sold out’ con su show ‘Naco Ladino’.

“Estoy muy contento, emocionado, nervioso y tengo mucho miedo, la verdad. Es la primera vez que estoy en un lugar tan grande, la última vez que estuve con tanta gente congregada fue en el Auditorio Nacional en 2024, estuvo chido y la banda se dejó caer. Cuando nos propusieron poder rifarnos en el Palacio de los Deportes, obviamente me sudó una cola y dije: ´No sé si se va a llenar, no sé si tenemos con queso´”, dijo.

MIRA TAMBIÉN: Exescritor revela que Gus Rodríguez trataba de ocultar el peor DEFECTO de Eugenio Derbez

Al mismo tiempo, indicó que fue Ocesa quien lo animó e incluso le dijeron que no fuera “coyón”.

“Se hizo sin tantas pausas, porque si me detenía a reflexionar me iba a ganar el miedo y a decir: ‘no, no’; y llegamos a la conclusión de que podía ser un evento importante e interesante que sentará la pauta en la comedia en el país”.

Con su nueva entrega de stand up, titulado ‘Naco Ladino’, Ballarta será el primero en mostrar este tipo de show, lo que le permite abrir el camino a otros colegas y nuevos comediantes.

“Me gustaría mucho que la banda se aviente y que le den ganas de seguir escribiendo y de seguir presentando su show y de seguir mejorando en su guión y que podamos aspirar a cosas más grandes, que la gente pueda también disfrutar la comedia en espacios más masivos”, abundó Carlos.

La energía en un recinto más grande cambia porque no hay la cercanía que existe en un bar, foro o teatro, por lo que comentó: “Voy a trasladar el ambiente del barrio festivo. El humor que caracteriza mucho las diferentes zonas de la Ciudad de México y de la periferia termina influyendo en tu forma de ver la vida y en tu forma de hacer humor”.

En su stand up, Ballarta estará acompañado por Coco Celis y Richie O’Farrill, quien en 2012 lo invitó a abrir shows cuando empezaba y eso le ayudó, además de tener una entrada de dinero, también como práctica en el escenario.

NO TE VAYAS SIN LEER: Carlos Bonavides confiesa que tiene una hija SECRETA fruto de “una noche de copas, una noche loca”

Finalmente, el comediante se dice agradecido con otros compañeros como Sofía Niño de Rivera y Alexis de Anda, quienes lo invitaban cada fin de semana a abrir.

Carlos Ballarta
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
