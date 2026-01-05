Suscríbete
Montserrat Ontiveros de ‘El Rival Más Débil’ regresa a México tras 17 años… ¡y busca trabajo!

Tras casi dos décadas viviendo en Europa, la conductora dice estar lista para sorprender a su público.

Enero 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Montserrat-Ontiveros.jpg

Montserrat Ontiveros se hizo presente en un evento público tras su regreso a México.

YouTube

“Estoy muy contenta y agradecida de volver a México”.

Luego de permanecer fuera de México por casi dos décadas, la conductora Montserrat Ontiveros, quien ganó popularidad al conducir el programa de concursos ‘El Rival Más Débil’, en TV Azteca, volvió al país y busca trabajo.

La también actriz reapareció en un evento público luego de tener como residencia Oslo, en Noruega.

Ontiveros, visiblemente contenta, expresó que su retorno no solamente obedece a motivos personales, sino que está de vuelta para quedarse.

“Después de ‘El Rival Más Débil’ me fui… estuve trabajando en Noruega, haciendo teatro, televisión”, dijo ante los micrófonos de ‘De Primera Mano’.

Montserrat reconoció que con su trabajo en la emisión, donde se ponían a prueba los conocimientos generales de los participantes, se colocó como una de las presentadoras más temidas, pero también amadas de la pantalla.

“No fui la conductora más temida, yo creo que también fui muy querida. La verdad es que antes que nada quiero saludar a mi amado y respetado público, más que nada”, dijo Ontiveros.

Feliz por su regreso a su patria, la actriz admitió que se ha topado con un México completamente distinto. “Veo cambiado el país, son impresionantes los cambios que ha habido y yo creo que después de tantos años estoy muy contenta y agradecida de volver a México”, indicó.

¿Por qué abandonó México y se fue a vivir a Noruega?

Montserrat aclaró de una vez por todas los motivos por los que se fue a vivir a Oslo, capital reconocida por sus museos, en pleno éxito, cuando tocaba los cuernos de la luna con su personaje arrogante y humorístico.

La conductora explicó que las razones por las que fijó su residencia en Europa por 17 años, fueron una mezcla de cuestiones laborales y personales que la llevaron a buscar nuevos horizontes.

“Yo espero estar pronto activa otra vez (en México)”, expresó Montserrat.

Previo a su éxito con ‘El Rival Más Débil’, Montserrat poseía una carrera sólida en la actuación con participaciones en telenovelas como ‘ Agujetas de color de rosa’, ‘El vuelo del águila’, ‘Pueblo chico, infierno grande’ y ‘Mujer comprada’, siendo esta última estrenada en 2010.

Luego de su debut en 1988 con la serie ‘La Hora Marcada’, acumuló créditos en las películas ’Sólo con tu pareja’, de Alfonso Cuarón (1992), así como en telenovelas y programas como ‘Morir para vivir’, ‘Mujer casos de la vida real’, ‘Yacaranday’, ‘La vida en el espejo’, ‘Tenías que ser tú’, y ‘Súbete a mi moto’.

Cabe recordar que tras la inesperada salida de Ontiveros de ‘El Rival Más Débil’, la emisión permaneció dos años sin una conductora titular hasta la llegada de Lolita Cortés, quien buscó mantener la personalidad de Montserrat.

Montserrat Ontiveros
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
