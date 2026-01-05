Montserrat Ontiveros Es una actriz y conductora que ganó popularidad tras encabezar la emisión ‘El Rival Más Débil’, en 2003 y hasta 2009. También participó en telenovelas como ‘ Agujetas de color de rosa’, ‘El vuelo del águila’, ‘Pueblo chico, infierno grande’ y ‘Mujer comprada’, en Televisa. Luego de su debut en 1988 con la serie ‘La Hora Marcada’, acumuló créditos en las películas ’Sólo con tu pareja’, de Alfonso Cuarón (1992), así como en telenovelas y programas como ‘Morir para vivir’, ‘Mujer casos de la vida real’, ‘Yacaranday’, ‘La vida en el espejo’, ‘Tenías que ser tú’, y ‘Súbete a mi moto’ en TV Azteca.