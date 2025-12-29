Momentos que no olvidaremos de "¿Quien es la máscara?” 2025

Las eliminaciones de "¿Quién es la Máscara?” en este 2025 se caracterizaron por ser momentos especialmente emotivos.

Fueron varios los famosos que al ser desenmascarados revelaron que detrás de sus personajes no solamente hubo trabajo y esfuerzo, sino historias que los conectaron con su pasado.

De modo que sucumbieron a sus emociones y lloraron frente al panel de investigadores convirtiendo cada programa en una historia con final feliz.

Aquí recordamos ahora algunos de esos momentos en los que las palabras no fueron suficientes para expresar lo que significa una máscara.

TE RECOMENDAMOS: Confirman triste noticia sobre la joven familiar de Iztel Barro y el Capi Pérez que estaba desaparecida

El amigo entrañable y misterioso

Hubo un momento en que Ana Brenda Contreras supo la identidad de Tony Manguera. De pronto cayó en la cuenta de que Julián Gil llevaba semanas sin visitarla, a pesar de que ella se lo había pedido con la idea de que conociera a Aria, su primera hija, que nació en mayo de este 2025.

Efectivamente, cuando llegó el momento de “Fuera máscara” par TYony Manguera se supo que se trataba de Julián Gil

Eso dio pie a un momento tan emotivo que provocó algunas lágrimas de Ana Brenda Contreras.

“La gente no sabe pero Julián es mi mejor amigo de la escuela, una persona a la que quiero mucho... y por supuesto que voy a ir a darte un abrazo y un beso en la mejilla”, dijo la actriz.

El número final de Tropi Coco

Tropi Coco fue desde un inicio favorito para llegar a la final. A pesar de lo pesado que era su atuendo, Tropi Coco ejecutaba malabares y acrobacias en cada uno de sus números musicales.

Para la rutina de la final preparó un número de danza aérea que dejó boquiabiertos a los investigadores y al público. Una vez que fue elegido el ganador de la temporada, se quitó la máscara y se descubrió que era Paulina Goto y que su habilidad para la acrobacia no es gratuita.

Paulina contó que desde hace cuatro años y para superar un duro golpe emocional que coincidió con la pandemia, decidió asumir un reto: aprender danza aérea.

En un video publicado en sus redes sociales, mostró su evolución hasta llegar a la asombrosa ejecución que se vio en ¿Quién es la Máscara?

Las adivinaciones del Señor Intuición

El apodo es difícil de mantener. Y en los primeros episodios parecía que Carlos Rivera perdería el honor de ser llamado el Señor Intuición. Pero se recuperó pronto al ser el primero en adivinar a María Ovina era Wendy Guevara. Lo hizo incluso desde dos semanas antes de que fuera desenmascarada.

“Ya me habían dicho que me cuidara de ti”, dijo Wendy cuando fue eliminada.

Luego, Rivera acertó en tres de los finalistas: supo que Carro Ñero era Gabriel Soto, que Meta Liebre era “mi querida Marie Claire” y que Tropi Coco era Paulina Goto.

Con ésta última estableció una fuerte conexión a lo largo de la temporada y culminó con un dueto que hicieron previo a la gran final.

Todo por su hija

Jesús Ochoa se quitó la máscara del cuarto programa y enseguida comenzó a contar la historia del nacimiento de su hija, la cual por cierto, era bien conocida por Carlos Rivera, quien también estaba en las Olimpiadas de Atenas.

El actor reveló que durante esa justa deportiva, él estaba como parte del equipo de Televisa en las transmisiones, pero entonces recibió el aviso de que su hija estaba a punto de nacer y tuvo que pedir permiso para volver a México. Desde entonces, Jesusa (así se llama) se volvió su prioridad.

“Todo esto lo hago mi hija”, dijo Ochoa.

@quieneslamascara Jesús Ochoa reveló a @marisolglzc que estuvo a punto de no aceptar interpretar a #Monsqueeze y gracias a la insistencia de su hija aceptó 😍 🎭🔍 ¿QuiénEsLaMáscara?, disponible en @canalestrellasof, @univision y @vix ♬ sonido original - ¿Quién es la máscara?

La Máscara histórica de Klitbo

La eliminación de Ruby Gloss se convirtió en lago histórico para la televisión mexicana cuando Cynthia Klitbo reveló su inspiración y dedicatoria de este personaje.

Anahí y Carlos Rivera atinaron a saber que detrás de este personaje estaba Klitbo, quien explicó que Ruby Gloss era un personaje trans en honor a un tío suyo que fue un pionero en la lucha por los derechos de esta comunidad.

La Máscara que conectó con el más allá

La de Oka Giner fue una de las eliminaciones más lacrimógenas. Visiblemente desbordada por las emociones, la actriz confesó que este proyecto significó un salto en su carrera, pues recordó que en su natal Camargo, Chihuahua, jamás pensó que llegaría tan lejos.

La actriz aprovechó la oportunidad para recordar a su papá, quien murió hace 6 años.