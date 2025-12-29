Confirman triste noticia sobre la joven familiar de Iztel Barro y el Capi Pérez que estaba desaparecida

Actores, conductores, cantantes e influencers escribieron mensajes de solidaridad y apoyo en el perfil de Instagram de Itzel Barro.

La creadora de contenido y su esposo el Capi Pérez difundieron esta semana mensajes a través de sus redes sociales para solicitar el apoyo de sus seguidores y de la gente en general ya que una familiar había desaparecido.

Como informamos en TVyNovelas, Itzel Barro explicó en un video que su familiar (no es explícita sobre el parentesco pero es evidente por los apellidos) salió el 25 de diciembre del fraccionamiento Jardines del sur número 6; muy cerca las 11:30 de la noche.

“Iba vestida de camisón beige y chanclas”, específicó.

¿Qué pasó con la familiar de El Capi e Itzel?

La tarde de este domingo 28 de diciembre, Iztel volvió a hacer una publicación en su perfil pero para dar una noticia fatal.

“Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Montserrat González Barro. Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está con nosotros”.

En su anterior mensaje, Itzel había definido a Nataly de esta manera:

“Ella es Nataly Monserrat González Barro, tiene 30 años. Nataly es una buena persona es veterinaria, amante de los animales, divertida, trabajadora”.

La noticia provocó conmoción entre amigos de la pareja, muchos de ellos artistas y famosos, que escribieron mensajes para desearles resignación y fortaleza.

Laura G, Romina Marcos, Litzy, Sergio Sepúlveda, Ricardo O’Farril son algunos de los que manifestaron sus condolencias en el perfil de Itzel.

Barro, conocida como “Hola Enfermera” en redes sociales, explicó que la familia directa de la joven decidió no dar detalles del caso por lo que ella pide comprensión y discreción.