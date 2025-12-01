¿Cuánto costó el vestido de Thalía elaborado por Mitzy en el año 2000? Este sería el valor en 2025

“Ese vestido era un sueño para mí desde hace muchos años, yo quería un vestido gigantesco”.

El 2 de diciembre del año 2000 podría sonar a una fecha cualquiera en el inconsciente colectivo, pero si hablamos del vestido de novia de Thalía, ya no pasa desapercibido aquel día.

Y es que hace 25 años, la cantante de ‘Amor a la Mexicana’, caminó por el pasillo de la Catedral de San Patricio, en Manhattan, Nueva York, como una verdadera muñeca.

Thalía lucía soberbia en su día soñado y todo gracias a que Tommy Mottola cumplió cualquier capricho que apareció en la mente de su esposa.

Por supuesto que cada detalle de la boda de la cantante, actriz y empresaria, y el magnate de la industria musical en Estados Unidos fue cuidado hasta el más mínimo detalle. Él no escatimó y decir que ‘echó la casa por la ventana’ fue lo mínimo.

La fiesta de bodas de aquella noche helada en Nueva York, fue planeada para 100 invitados, dentro de los que destacaron Michael Jackson y Jennifer Lopez. Además, para amenizar la velada cantó la internacional Donna Summer.

La recepción fue un evento de gran lujo, sin embargo, lo más mencionado de la boda fue en sí el vestido que usó Thalía y que dejó perplejos a los asistentes.

“Ese vestido era un sueño para mí desde hace muchos años, yo quería un vestido gigantesco. La cola, no sé si eran 20 metros o más, todo bordado a mano”, reveló la misma intérprete en una entrevista.

Y sí, específicamente el traje de novia de Thalía fue confeccionado por el diseñador mexicano Mitzy, quien previamente había trabajado con la artista que protagonizó la portada de Vogue durante los años noventa. Nacido en Pueblo Viejo, Michoacán, el experto de la moda materializó diversos vestuarios para María Félix o Verónica Castro.

“Para mí fue muy fuerte porque Thalía quería que yo se lo hiciera, pero Tommy no quería que yo se lo hiciera. Luché contra Tommy Mottola porque quería a fuerzas que se lo hiciera Christian Dior o mínimo Armani”, declaró Mitzy en una charla que otorgó a Shanik Berman.

Para ganar tiempo y tener un rotundo sí, Mitzy se adelantó y visitó la Catedral de San Patricio para medir el pasillo.

“Yo me fui a Nueva York a tomar la medida desde el altar hasta la entrada, entonces esa era la cola que ella quería. Yo medí, aproximadamente eran 100 metros. Mandamos a bordar la cola de 100 metros. En el centro exactamente de la cola estaban engarzados sus nombres”, detalló el diseñador sobre su creación confección inicial. Sin embargo, Tommy quiso ver el adelanto del ajuar y no le gustó.

“Cuando vio la cola (del vestido) dijo ‘de ninguna manera, ahora la cortas’. Y claro que la corté y de coraje la corté en medio donde estaba su nombre, le eché tijera. Al final quedó de 18 metros”, indicó Mitzy.

El vestido está inspirado en la Casa de Habsburgo, y tenía en su composición una falda voluminosa, un corsé ajustado y un escote de princesa. Fue bordado a mano con perlas, diamantes, cristales de Swarovski, hilos de plata y pedrería austriaca. Además estaba conformado por tul, raso y seda procedentes de países como Alemania y Francia.

Otro complemento fuera de serie fue el velo, que también fue tejido en tul de seda en una extensión que alcanzaba a cubrir la mitad de su espalda y a juego llevaba un peinado tipo chongo orquestado por el estilista Oribe Canales. Además usó pendientes de perlas y una diadema con el que se complementaba el cuento de hadas.

Todo era perfección a simple vista, pero Thalía no podía salir de la catedral al termino de la misa. ¿La razón?

“Era enorme esa cola y yo no salía de la Iglesia porque (el vestido) estaba bordado en perlas, en diamantes, en swarovskis, y se me iba atorando en la alfombra de las escaleras y era como que yo estaba luchando para llegar a casarme, como que el vestido no me estaba dejando casarme, pero lo logramos”, dijo la cantante en un video que compartió con sus seguidores.

Pero, ¿cuánto costó el vestido de novia de Thalía en el año 2000 y cuánto valdría en pleno 2025?

Fue el propio diseñador, Mitzy, quien reveló que por el imponente traje de novia de Thalía, que pesó 75 kilos y la cauda midió 18 metros, el costo ascendió a 350 mil dólares en aquel año 2000.

Y ahora, en pleno 2025, el traje nupcial tendría un valor aproximado de 6 millones 300 mil pesos tomando en cuenta que ronda los 18 pesos. Y en un dato extra que supera el costo del vestido, la tiara que usó la novia era más costosa que el propio vestido, aunque no se conoce su cifra exacta.

¿Dónde está el vestido de Thalía?

Para no bajar el nivel de glamour, originalidad y fantasía, el vestido nupcial se mantiene en resguardo en una casa neoyorquina dedicada a la preservación de este tipo de indumentaria, donde también dan cuidado a las piezas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

