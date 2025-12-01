Suscríbete
Famosos

¿Cuánto costó el vestido de Thalía elaborado por Mitzy en el año 2000? Este sería el valor en 2025

A 25 años del lujoso enlace, se destapan detalles asombrosos de aquella helada noche en Nueva York.

Diciembre 01, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Thalía-vestido-boda.jpg

Thalía se casó con Tommy Mottola en el año 2000.

Instagram

“Ese vestido era un sueño para mí desde hace muchos años, yo quería un vestido gigantesco”.

El 2 de diciembre del año 2000 podría sonar a una fecha cualquiera en el inconsciente colectivo, pero si hablamos del vestido de novia de Thalía, ya no pasa desapercibido aquel día.

Y es que hace 25 años, la cantante de ‘Amor a la Mexicana’, caminó por el pasillo de la Catedral de San Patricio, en Manhattan, Nueva York, como una verdadera muñeca.

Thalía lucía soberbia en su día soñado y todo gracias a que Tommy Mottola cumplió cualquier capricho que apareció en la mente de su esposa.

Por supuesto que cada detalle de la boda de la cantante, actriz y empresaria, y el magnate de la industria musical en Estados Unidos fue cuidado hasta el más mínimo detalle. Él no escatimó y decir que ‘echó la casa por la ventana’ fue lo mínimo.

La fiesta de bodas de aquella noche helada en Nueva York, fue planeada para 100 invitados, dentro de los que destacaron Michael Jackson y Jennifer Lopez. Además, para amenizar la velada cantó la internacional Donna Summer.

La recepción fue un evento de gran lujo, sin embargo, lo más mencionado de la boda fue en sí el vestido que usó Thalía y que dejó perplejos a los asistentes.

“Ese vestido era un sueño para mí desde hace muchos años, yo quería un vestido gigantesco. La cola, no sé si eran 20 metros o más, todo bordado a mano”, reveló la misma intérprete en una entrevista.

Y sí, específicamente el traje de novia de Thalía fue confeccionado por el diseñador mexicano Mitzy, quien previamente había trabajado con la artista que protagonizó la portada de Vogue durante los años noventa. Nacido en Pueblo Viejo, Michoacán, el experto de la moda materializó diversos vestuarios para María Félix o Verónica Castro.

“Para mí fue muy fuerte porque Thalía quería que yo se lo hiciera, pero Tommy no quería que yo se lo hiciera. Luché contra Tommy Mottola porque quería a fuerzas que se lo hiciera Christian Dior o mínimo Armani”, declaró Mitzy en una charla que otorgó a Shanik Berman.

@shanikberman

“El vestido de boda que le hice a @Thalia costo 350 mil dólares”: @mitzydesigner

♬ sonido original - Shanik Berman

Para ganar tiempo y tener un rotundo sí, Mitzy se adelantó y visitó la Catedral de San Patricio para medir el pasillo.

“Yo me fui a Nueva York a tomar la medida desde el altar hasta la entrada, entonces esa era la cola que ella quería. Yo medí, aproximadamente eran 100 metros. Mandamos a bordar la cola de 100 metros. En el centro exactamente de la cola estaban engarzados sus nombres”, detalló el diseñador sobre su creación confección inicial. Sin embargo, Tommy quiso ver el adelanto del ajuar y no le gustó.

“Cuando vio la cola (del vestido) dijo ‘de ninguna manera, ahora la cortas’. Y claro que la corté y de coraje la corté en medio donde estaba su nombre, le eché tijera. Al final quedó de 18 metros”, indicó Mitzy.

El vestido está inspirado en la Casa de Habsburgo, y tenía en su composición una falda voluminosa, un corsé ajustado y un escote de princesa. Fue bordado a mano con perlas, diamantes, cristales de Swarovski, hilos de plata y pedrería austriaca. Además estaba conformado por tul, raso y seda procedentes de países como Alemania y Francia.

Otro complemento fuera de serie fue el velo, que también fue tejido en tul de seda en una extensión que alcanzaba a cubrir la mitad de su espalda y a juego llevaba un peinado tipo chongo orquestado por el estilista Oribe Canales. Además usó pendientes de perlas y una diadema con el que se complementaba el cuento de hadas.

Todo era perfección a simple vista, pero Thalía no podía salir de la catedral al termino de la misa. ¿La razón?

“Era enorme esa cola y yo no salía de la Iglesia porque (el vestido) estaba bordado en perlas, en diamantes, en swarovskis, y se me iba atorando en la alfombra de las escaleras y era como que yo estaba luchando para llegar a casarme, como que el vestido no me estaba dejando casarme, pero lo logramos”, dijo la cantante en un video que compartió con sus seguidores.

@mitzydesigner

Pura caña, puro amor… Hoy mi hermosa y admirada @thalia cumple 23 años de casada con @tommymottola Su vestido de novia tenía una cola que media 17 metros y pesaba 170 kilos. Gracias por permitirme ser parte de tu sueño. Te adoro mi Thalis 👗🪡✨ #Thalia #Thalis #thaliasodi #thaliasodicollection #mitzy #mitzydiseñador #mitzy50 #mitzy50años #mitzy50aniversario #amoralamexicana #nuevayork #newyork #sanpatricio #catedraldesanpatricio #tommymottola #thaliaytommy #trend #trending #trendingvideo #viral #viralvideo #viraltiktok #tiktok #tt #fyp #fy #fypシ #foryoupage #thaliachallenge #thalianovelas #thaliasmixtape #boda #weddingtiktok #weddingday #weddingdress #couple

♬ sonido original - mitzydesigner

Pero, ¿cuánto costó el vestido de novia de Thalía en el año 2000 y cuánto valdría en pleno 2025?

Fue el propio diseñador, Mitzy, quien reveló que por el imponente traje de novia de Thalía, que pesó 75 kilos y la cauda midió 18 metros, el costo ascendió a 350 mil dólares en aquel año 2000.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
Los 3 personajes que Lalo España rechazó en "¿Quién es la Máscara?": “No es algo que no pueda decir”
Diciembre 01, 2025
Famosos
Raúl Araiza goza del amor con su novia Yaya: “Ha llenado mi corazón grandemente”
Diciembre 01, 2025
Famosos
Picus: Entre la fama y la familia, nos revelan cómo conservan el equilibrio en medio del éxito
Diciembre 01, 2025
capibaraquien es lamascara.jpg
Famosos
Capi Bara revela su identidad en "¿Quién es la Máscara?"; es amigo de Juanpa Zurita pero ni así lo adivinó
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
miss jamaica gabrielle henry.jpg
Famosos
Miss Jamaica cumple 10 días en terapia intensiva: “No puede salir de Tailandia”
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
samurái.jpg
Famosos
Eliminan a Samurái de "¿Quién es la Máscara?"; es un comediante que engañó a todos los investigadores
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente nodsal.jpg
Famosos
A Nodal lo tienen “enterrado” en un panteón: Mhoni Vidente revela quién le hace brujería
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores

Y ahora, en pleno 2025, el traje nupcial tendría un valor aproximado de 6 millones 300 mil pesos tomando en cuenta que ronda los 18 pesos. Y en un dato extra que supera el costo del vestido, la tiara que usó la novia era más costosa que el propio vestido, aunque no se conoce su cifra exacta.

¿Dónde está el vestido de Thalía?

Para no bajar el nivel de glamour, originalidad y fantasía, el vestido nupcial se mantiene en resguardo en una casa neoyorquina dedicada a la preservación de este tipo de indumentaria, donde también dan cuidado a las piezas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Thalía Thalía vestido de novia Mitzy
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
fatima bosch (9).jpg
Famosos
Fátima Bosch: así comenzará su reinado como Miss Universo; ya viaja a Nueva York
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
la isla desafio extremo.jpg
Famosos
La transformación de los 5 finalistas de La Isla: más delgados y barbudos
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
yadhira carrillo (1).jpg
Famosos
Yadhira Carrillo le dice no a "¿Quién es la Máscara?” y da sus razones
Noviembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
dualipamhoni vidente.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice que algo malo pasará cuando Dua Lipa llegue a México
Noviembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
Kim Shantal.jpg
Famosos
La transformación de Kim Shantal: “Mi primera operación fue a los 19 años”
La participante de La Granja VIP ha tenido tres cirugías estéticas, una incluso por razones médicas
Noviembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
montserrat oliver yolnadanadrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade mantiene en secreto el nombre de su novia más inteligente pero cuenta su historia de amor
La conductora regresó al programa “Montse y Joe” desde hace tres semanas
Noviembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
chespiritoflorinda meza (1).jpg
Famosos
Florinda Meza hace pública la noche exacta y el lugar en el que Chespirito tomó la decisión de amarla
La actriz y productora lanzó un mensaje emotivo y esperanzador con motivo del aniversario luctuoso de Roberto Gómez Bolaños
Noviembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
tefivalenzuelaeleazargomez.jpg
Famosos
Tefi Valenzuela acusa a Eleazar Gómez y a La Granja VIP de revicitmizarla y emprende esta acción legal
La creadora de contenido recordó el juicio que emprendió contra Eleazar en 2020 y cuál fue la sentencia del juez
Noviembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores