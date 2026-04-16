Mhoni Vidente ve un complot detrás de la acusación a Katy Perry

Katy Perry y Justin Trudeau están en la mira de muchos enemigos políticos y los quieren destruir.

Eso es lo que Mhoni Vidente ve en las cartas de tarot cuando predice el futuro de la cantante, perjudicado ahora por una denuncia pública en su contra por agresión sexual.

Este fin de semana, Katy Perry acudió al concierto de Justin Bieber en el Festival Coachella y tras el show, lanzó en redes sociales un comentario lapidario debido a que el concepto del concierto se basó en videos de Youtube.

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“Menos mal que tiene Premium. No quiero ver anuncios”, bromeó la intérprete de ‘Hot n Cold’. Hubo cientos de respuestas al comentario de Perry, sin embargo destacó el de Ruby Rose, quien sentenció:

“Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. A quien le importa lo que ella piense”, indicó.

La predicción de Mhoni Viente sobre Katy Perry y la acusación en su contra

Para Mhonni Vidente, sin embargo, el tema tiene un trasfondo político,

“Desde que son novios, Katy Perry le ha dado mucho brillo a Justin Trudeau, quien ya fue primer ministro de Canadá y quiere volver a serlo”.

De acuerdo con la interpretación de Mhoni, la pareja se ha convertido en objetivo a destruir para los rivales políticos de Trudeau.

“No quieren que llegue otra vez a ser primer ministro y por eso ahora resurge este tema de la agresión sexual”, dice Mhoni.

El representante de Katy Perry negó categóricamente las acusaciones de Rose y argumentó que no es la primera vez que la actriz recurre a sus redes para difamar a otras figuras del medio.