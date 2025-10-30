Mhoni Vidente recuerda cómo era Inés Gómez Mont cuando estaba en “Hoy"; predice dónde la arrestarán

Mhoni Vidente tiene claro que Inés Gómez Mont aparecerá muy pronto.

Las cartas del tarot tienen marcado el destino de la que fuera actriz y conductora de TV Azteca pero que también tuvo un breve paso por Televisa, cuando llegó para ser parte del equipo de conductoras de “Cuéntamelo Ya!” y hacer algunas apariciones especiales como invitada en “Hoy”.

Ahí fue precisamente donde Mhoni Vidente conoció a Gómez Mont, quien ahora esta acusada por la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones con dinero ilícito junto con su esposo Víctor Álvarez Puga.

Álvarez Puga ya fue detenido el lunes en Miami luego de que elementos de ICE cumplieron una orden por presuntos irregularidades en su estatus migratorio.

En algunas versiones periodísticas se asegura que Gómez Mont estaba en el mismo lugar de la detención de Víctor Álvarez pero que las autoridades migratorias presuntamente no la detuvieron porque estaba en compañía de sus hijos, a quienes tenía bajo su custodia.

Mhoni Vidente, lo que sí sabe según sus cartas, es que a Inés Gómez Mont la arrestarán pronto.

“Predicción cumplida. Yo había dicho que estaban en Miami o en la isla de Barbados. Y a Víctor lo arrestan precisamente cuando venía de una isla, que sería Barbados”.

Mhoni Vidente echó el tarot y vio que ahora mismo Inés Gómez Mont salió de Miami .

“Ahorita Inés se encuentra en Barbadas, ahí mismo de donde venía el marido”.

¿Cómo era Inés Gómez Mont cuando llegó a Televisa?

Mhoni Vidente cuenta que conoció a la conductora cuando trabajaba en el programa “Hoy”. Es decir, en 2016, cuando Gómez Mont salió de Azteca para firmar contrato con Televisa y ser una de las conductoras de “Cuéntamelo Ya!”.

“Me acuerdo de aquella vez que Inés le regaló una bolsa de dos millones de pesos a Galilea. Yo estaba en Hoy y la verdad es que Inés no es mala persona pero no sé cómo dejó involucrarse a ese grado”.

La vidente predijo que Inés se entregará “en estos días":