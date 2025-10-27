Detienen en Miami a Víctor ’N’, esposo de Inés ’N?: ¿Se cumplió predicción de Mhoni Vidente?

“Serán enviados a México como parte de un intercambio con otros criminales que irán a EE.UU.”.

El abogado, esposo de la conductora Inés ’N’, Víctor ’N’, fue detenido en Miami, Florida, y permanece en el centro de procesamiento Krome North SPC, según autoridades locales.

Aunque el también empresario ha sido protagonista de una de las investigaciones más extensas sobre corrupción y desvío de recursos en México, su arresto responde a un tema migratorio.

Víctor ’N’ aparece desde hace varios años en diversos expedientes por delitos de alto impacto vinculados a lavado de dinero y delincuencia organizada.

La detención, notificada por autoridades migratorias estadounidenses, no está relacionada directamente con las acusaciones fiscales en México, aunque podría derivar en un procedimiento de extradición.

De acuerdo a información del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE), Víctor ’N’ fue ingresado al Krome North Service Processing Center, una instalación destinada a la administración de migrantes en situación irregular, más que a individuos acusados de delitos penales.

Desde hace casi un mes, Víctor ’N’ permanece privado de la libertad mientras se define su situación migratoria, según el diario ‘El Heraldo de México’.

Fue el periodista Darío Celis, quien cubre los casos de corrupción política, quien detalló que la detención ocurrió porque “lo detuvieron los representantes de migración por un tema de su situación migratoria”, y recordó que episodios similares han involucrado a otros exfuncionarios mexicanos.

Mientras las autoridades en México analizan nuevas acciones legales, el periódico indica que no se descarta la solicitud de extradición, ya que los cargos formales en su contra permanecen activos en el país.

El empresario se encontraba en Estados Unidos pese a la existencia de una ficha roja de Interpol.

El abogado y fundador junto a su hermano Alejandro de un despacho, es investigado por el presunto uso de empresas fantasma y haber orquestado operaciones para el desvío de recursos públicos y evasión fiscal.

Inés ’N’ y su red financiera

La reconocida presentadora de televisión ha estado ligada tanto a personajes del medio artístico como a figuras clave de diferentes gobiernos. Inés ’N’, sobrina del exsecretario de Gobernación durante la presidencia de Felipe Calderón, formó parte de diversos programas de entretenimiento en Televisa y Azteca.

Desde su matrimonio con Víctor ’N’ en 2015, el matrimonio compartió relaciones con otros personajes investigados, como el abogado Juan Collado, encarcelado desde 2019.

De acuerdo con la prensa mexicana, la pareja figura desde 2018 en indagatorias del Servicio de Administración Tributaria por discrepancias fiscales.

En noviembre de 2018, la presentadora intentó resolver el conflicto pagando cerca de 11 millones de pesos en contribuciones federales, aunque la autoridad determinó que aún quedaban 2 millones 604 mil pesos pendientes, lo que impidió cerrar el caso definitivo.

¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente?

Fue en abril pasado cuando la astróloga mencionó que Inés ’N’ estaba en Estados Unidos, específicamente en Miami, lugar en el que ha podido eludir a las autoridades.

Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongeló sus cuentas bancarias, se mantuvieron en la búsqueda de la pareja.