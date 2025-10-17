Suscríbete
Mhoni Vidente reacciona al desnudo de Sergio Mayer Mori: “que nos dé más

La tarotista también le echó las cartas al reality show de Azteca para saber quién ganará

October 16, 2025 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente (1).jpg

Mhoni no tiene dudas

Mhoni Vidente no tiene dudas de quién ganará el reality show de La Granja VIP.

Igual que predijo el triunfo de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos, la tarotista ve en las cartas un claro favorito para el reality show de Azteca.
“Sergio Mayer Mori es un muchacho que me gusta mucho su actitud, eso de que dijo que él entró a La Granja porque sólo tenía cinco pesos en la bolsa me pareció maravilloso”.
Mhoni Vidente asegura que Azteca tiene un posible éxito entre las manos. Cuando echa las cartas para saber el futuro del reliaty show en el que las celebridades son sometidas al trabajo de ser granjeros, Mhoni tiene buenos augurios pero con una condición.

“Aquí lo que tienen que hacer Azteca es ya no moverle. Ellos batallan mucho con encontrar buenos productores que tengan un éxito con el púbico; aquí lo lograron y ahora lo importante es no alargarlo ni meter cosas de más”.

¿Qué dijo Mohni Vidente sobre Mayer Mori?

Además, Mhoni considera que uno de los mayores elementos para el éxito es sin duda Sergio Mayer Mori, de quien dice que le ha gustado mucho cómo “cotorrea y se ríe”.

“Él tiene mucho magnetismo junto con su mamá Bárbara Mori porque ella ha estudiado la metafísica, los ángeles, los rituales y le ha enseñado a su hijo Sergio a tener control mental... porque también ha tenido muchos tropiezos”.

Por supuesto, en su predicción también contribuye el famoso desnudo que hizo Sergio el primer día de La Granja, cuando estuvo de capataz en la suite donde tenía jacuzzi.

“Me tiene enamorada, embobada... que nos siga dando mucho de eso”.

Para Mhoni Vidente, por todo eso y mucho más, “Sergio es mi gallo”.

sergio mayer mori La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
