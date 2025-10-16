Exhabitante de LCDFM confiesa estar enamorada de Sergio Mayer Mori: “¿Por qué no entré a ‘La Granja VIP’?”

“Creo que estoy enamorada de Sergio Mayer. O sea, qué ped* con ese niño. ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué no entré a ‘La Granja’?”.

Desde que dio inicio el reality ‘La Granja VIP’, el hijo de Sergio Mayer Mori ha cautivado al público y se ha convertido en uno de los “granjeros” más virales.

Sergio Mayer Mori también ha ganado seguidores por su forma de ser auténtica, pues ha tenido momentos y conversaciones donde ha abierto su corazón, como la madrugada en la que se trapeó y habló sobre sus emociones frente a las cámaras.

“Yo siempre he sido un güey que muy problemático, ¿no?, o sea, como que siempre estoy en ped*s y no es por ser malicioso ni por querer el desmad*e, al contrario a mí me gusta estar bien, me gusta sentirme bien, me gusta amar, me gustan las flores, los animales… entonces como que no es congruente esa parte de mí conmigo mismo, ¿no?, como quiero lo mejor par mí, pero al mismo tiempo, a veces me meto el pie una y otra vez así muy cabr*n”, dijo Mayer Mori.

También admitió que aceptó entrar a ‘La Granja VIP’ por cuestiones económicas y que en el pasado habría rechazado participar en otros realities por soberbia.

“La neta... me urgía chamba, mal ped*. Me han invitado a mil y me han pagado tres veces lo que me pagarían aquí y pues no sé, estoy en una etapa de mi vida en donde estoy trabajando mi humildad y estoy trabajando mi gratitud”, expresó el músico.

El joven actor también dijo que tiene un objetivo personal al permanecer aislado: “trabajar su humildad”.

Ante su forma de ser, hubo una famosa que ya manifestó su interés romántico en Sergio, por la que sintió atracción.

“Creo que estoy enamorada de Sergio Mayer. O sea, qué ped* con ese niño. ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué no entré a ‘La Granja’?”, expresó Manelyk, en una transmisión en vivo.

En las últimas competencias, el impacto de la imagen de Sergio Mayer Mori ha generado que usuarios en redes sociales lo consideren ‘El novio de México’, llegando incluso a afirmar que su popularidad ha superado el reciente éxito de Aldo de Nigris tras su triunfo en ‘La Casa de Los Famosos México’.

Sergio Mayer Mori se desnuda

El músico se volvió tendencia tras ganar el privilegio de permanecer en la suite. Allí pudo darse un baño de tina y tomar unas copas de vino. Sergio no dudó en aprovechar la oportunidad y decidió desnudarse y olvidarse de las cámaras que lo vigilan 24/7.

Aunque al principio sólo se había visto la parte trasera de su cuerpo, al introducirse a la tina todo estaba cubierto de espuma, sin embargo, comenzó a despejarse y en un momento dejó al descubierto todo su cuerpo.

El video rápidamente se volvió tendencia y muchos usuarios reaccionaron, algunos confirmaban que se había tratado de un descuido, pero otros indicaban que el hijo de Bárbara Mori lo hizo a propósito.