Mhoni Vidente predice el futuro de Aldo de Nigris y por qué se le acercó Julio César Chávez

Julio César Chávez Jr le dio un taller de box a Aldo de Nigris previo a su pelea contra Nicola Porcella.

Ese acercamiento, predice Mhoni Vidente, marcará el futuro del influencer y ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos.

Aldo mostró fortaleza física durante la pelea que le ganó a Nicola como parte del espectáculo Ring Royale, realizado este fin de semana.

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Fue evidente su carencia técnica y su poca resistencia física pero fue tan poderoso su puñetazo que derribó a su adversario un par de veces.

“Aldo se veía más flaquito pero ahí te das cuenta de lo importante que fue el acercamiento de Julio César Chávez”, dice Mhoni Vidente.

¿Qué futuro tiene planeado Julio César Chávez para Aldo de Nigris?

Ciertamente Nicola parecía tener ventaja porque era mucho más alto, lo que en teoría le daba más alcance en los brazos.

Sin emabrgo, la pelea resultó totalmente inclinada hacia Aldo por el poder de sus golpes y su agilidad para moverse.

“Es que ha sido deportista toda su vida”, dice Mhoni.

La presencia de Julio César Chávez en Ring Royale tuvo varios momentos polémicos. Estando en la butaquería de la Arena Monterrey, el mejor boxeador de la segunda mitad del siglo XX se levantó de su asiento para abuchear al Patrón, lo mismo que para ovacionar a Alfredo Adame cuando derribó a Carlos Trejo.

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Pero para Mhoni Vidente, su presencia en este evento tiene algo más de trasfondo.

“Julio César Chavez quiere a Aldo de Nigris para meterlo realmente al box”, predijo.



