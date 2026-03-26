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Mhoni Vidente predice dos impresionantes duetos de Luis Miguel en su nuevo disco

Ya se viene el cumpleaños 55 del cantante y lo celebrar con discos nuevos, dice Mhoni Vidente

Marzo 26, 2026 • 
Alejandro Flores
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Mhoni Vidente vio e futuro de Luismi

Youtube

Mhoni Vidente ve buenas cosas en el futuro de Luis Miguel.

La tarotista está convencida, según lo que ha podido leer en las cartas, que el Sol de México prepara varias sorpresas para celebrar su cumpleaños 55, una edad que siempre se ha asociado con los cambios de vida.
Mhoni Vidente dice que a partir del 19 de abril, día de su cumpleaños, Luismi comenzará la publicación de al menos dos discos, uno de ellos, de duetos.
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¿Con quién cantará Luis Miguel en su disco de duetos?

Y será en ese álbum en el que Luis Miguel se permitirá impulsar la carrera de su hijo mayor, con quier hará uno de estos duetos.
Dice Mhoni que la aparición pública del Miguel en un aeropuerto de la Ciudad de México es parte de una estrategia para comenzar a darlo a conocer como cantante.
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Ese no es, sin embargo, el único dueto que predice Mhoni Vidente.
Asegura que en el tarot está señalizado un dueto de Luis Miguel con Cristian Castro.

“Me encanta que Cristian se ha sometido a un tratamiento para ue o veamos más delgado y le ha funcionado”.
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De acuerdo con el futuro que Mhoni ve, Cristian y Luis Miguel grabarán el dueto en el disco y luego abrirán incluso la posibilidad de cantar juntos en algún show en vivo, aunque eso aún no está definido.

luis miguel Mhoni Vidente predice
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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