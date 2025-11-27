Mhoni Vidente lanza negro augurio: ve divorcio y cáncer en futuro de esta famosa

“Terrible lo que está pasando en la realeza inglesa” dice Mhoni Vidente cuando le echa las cartas a las dos más importantes parejas de ese mundo: Kate Middleton y el príncipe Guillermo, y Meghan Markle y el príncipe Harry.

La tarotista, de hecho, no tiene duda de que Meghan y Harry comenzarán pronto un divorcio que será largo y tormentoso.

“Será uno de los divorcios más comentados de la historia de la monarquía inglesa”, predice Mhoni Vidente, quien por cierto acaba de anotarse otro éxito al haber predicho que Fátima Bosch sería Miss Universo.

Respecto a la situación del hermano de Harry, Mhoni Vidente es todavía más cruda en lo que alcanza a ver en sus cartas.

La tarotista asegura que efectivamente Guillermo sucumbió a la tentación de la infidelidad, nada menos que con la mejor amiga de Kate Middleton.

“Kate acaba de pasar uno de los cánceres mas agresivos y ahora trae problemas con William porque anda saliendo con una de las mejores amigas”.

¿Qué pasa entre Kate y Guillermo?

Esa mejor amiga es la marquesa de Cholmondeley, Rose Hanbury, quien comenzó a establecer cierta cercanía con Guillermo desde 2019.

Esa amistad se habría convertido en romance justamente mientras Kate Middleton luchaba contra el cáncer. Andrew Lownie, uno de los biógrafos de la familia real asegura que la duquesa de Cambridge se dio cuenta de la relación este año y poco a poco le ha establecido límites a ella y exigencias a él.

En una conversación a principios de noviembre, le habría dicho: “Tienes que elegir, ella o yo”.

Y le pidió que Rose se quedé lejos de su círculo de amistades.

Para Mhoni Vidente esas versiones son datos que refuerzan su predicción: