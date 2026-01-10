Suscríbete
Shakira tropezará otra vez con un futbolista: Mhoni Vidente predice cómo le irá en el amor

La tarotista le echó la cartas a la cantante colombiana y encontró muchas coincidencias románticas

Enero 09, 2026 • 
Alejandro Flores
shakira mhoni vidente.jpg

Shakira tendrá un buen año en el amor

Mhoni Vidente visualiza que 2026 será “el año del casamiento”, de “atrapar el amor”.

De acuerdo con lo que sale en las cartas de su tarot, varias famosas serán tocadas por estas energías que dominarán al mundo durante el año que apenas comienza.
Desde Katy Perry hasta Taylor Swift, Mhoni vaticina que tendrán bodas y embarazos.
Pero la tarotista ha puesto especial atención a Shakira, la cantante que se separó de Gerard Piqué en junio de 2022 después de una larga relación en la que procrearon dos hijos.
Su separación, se vio, estuvo marcada por el escándalo y las acusaciones de infidelidad por parte del ex fubtolista del Barcelona, quien habría iniciado una relación con Clara Chía antes de separarse de la cantante colombiana.

El nuevo novio de Piqué

Lo cierto es que desde entonces la vida romántica de Shakira ha sido incierta porque se le ha relacionado con varios famosos y deportistas sin que hasta el momento se haya oficializado algún noviazgo.
Por el contrario, se enfocó en recuperar tiempo en su carrera musical, la cual, aseguró en varias entrevistas, había detenido para dedicarse a formar una familia con Piqué.
Mientras tanto, Gerard y Clara siguen juntos con una relación más bien discreta y pocas apariciones mediáticas.
Mhoni Vidente tiene también predicción para ellos, aunque es evidente que no le simpatizan:
“También se casa Piqué con la mujer con la que anda”, dice Mhoni al ver sus cartas.
En cuanto a Shakira, predice con seguridad:

“Se compromete este año, viene siendo también un futbolista”, dice la tarotista.

En caso de que se cumpla la predicción, sería también una coincidencia fenomenal no sólo por el oficio de futbolista, el mismo que Piqué, sino porque otra vez Shakira se enamoraría en año mundialista.
Hay que recordar que el romance con Gerard comenzó en el Mundial de Sudáfrica, en 2010.
Mhoni Vidente ve otro rasgo importante:

“Además de futbolista es un jovenazo, a ella ya le gustaron los jóvenes”.

Mhoni Vidente predice Shakira
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
