Telenovelas

20 años de “La fea más bella": Angélica Vale NO recuerda la primera vez de Lety y don Fernando en la cama

“Te juro que esa escena la tenía borrada de mi mente”

Enero 09, 2026 • 
Alejandro Flores
angelica vale jaime camil.jpg

Jaime Camil es don Fernando y Angélica Vale es Lety

Tlnovelas

La fea más bella comenzó en sus primeros episodios con un promedio de 20 puntos de raiting pero sus episodios finales superaron los 40.

El fenómeno del melodrama protagonizado por Angélica Vale está por cumplir 20 años ya que comenzó sus transmisiones por el canal de las estrellas el 18 de enero de 2006.
Es pues, un buen momento para recordar algunas de las escenas más memorables de la telenovela que le hizo justicia a Angélica Vale y puso su nombre en el estrellato de la televisión mexicana.
Aunque curiosamente la memoria le falla a la Vale al momento de recordar la intimidad de Lety, su personaje, y don Fernando, el personaje que interpretó Jaime Camil.
“La fea más bella” fue la adaptación mexicana de “Betty la fea” la telenovela colombiana escrita por Fernando Gaytán y que revolucionó la típica historia de la Cenicienta en los melodramas mexicanos.

¿Cuál fue la primera vez de don Fernando y Lety?

En el caso de la versión producida por Televisa, Angélica Vale imprimió al personaje un tono de comedia fársica que con el paso de los capítulos se convirtió en el secreto de su éxito.
Es algo que puede verse claramente en las escenas de intimidad con don Fernando... y de las cuales Angélica Vale no tiene un recuerdo claro.

En un video publicado en su propia cuenta de Instagram, Angélica dice que hasta hoy, siempre había creído que la primera vez de Lety y don Fernando fue en el departamento de Omar, amigo de él.
La verdad es que esa fue su segunda vez.

Angélica dice: “Si tú me hubieras preguntado, yo hubiera jurado con sangre que la primer vez de Lety fue en el departamento de Omar”.

En realidad, en la telenovela hubo un encuentro anterior, en un hotel al que don Fernando lleva a Lety luego de que ella le dijo que quería “estar a solas con él”.
-¡Pero no le quise faltar al respeto!, exclama el millonario empresario heredero de una empresa de moda.

La secuencia muestra cómo entran al hotel y luego se besan en la orilla de la cama y, se entiende, tienen relaciones. Sin embargo, no hay escenas de cama, que es lo que tuvo confundida a Angélica Vale durante 20 años.

“La escena del hotel la tenia totalmente borrada hasta que la vi hace poco. Porque nunca había visto la telenovela. Según yo, ahí (en la escena del hotel) no pasaba nada... quizá porque no hubo escenas candentes”.

Ciertamente, la diferencia es que la secuencia en el departamento de Omar muestra por primera vez desnudos y en la cama al millonario dueño de Ecomoda y su secretaría experta en finanzas.

La Fea Más Bella angélica vale
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
