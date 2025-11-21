Suscríbete
Predicción cumplida en Miss Universo: Mhoni Vidente vaticinó el triunfo de Fátima Bosch hace 2 semanas

Te mostramos cómo fue que la tarotista predijo el triunfo de México

Noviembre 20, 2025 • 
Alejandro Flores
fatima bosch.jpg

Fátima Bosch ganó Miss Universo

Instagram

Fátima Bosch hizo un certamen impecable en Miss Universo, desde el desfile en traje de noche hasta la sesión de preguntas y eso la llevó a ganar la corona... tal y como lo predijo Mhoni Vidente.

FÁTIMA Bosch ganó notoriedad desde el incidente en el que la Miss Universo México se enfrentó a uno de los dueños del certamen, Nawat Itsaragrisil.

Desde ese momento, ocurrido hace tres semanas, Mhoni Vidente lanzó una predicción al echarle las cartas de su tarot.

“El año pasado ganó Dinamarca, cuando el concurso fue en México, pero ahora en Tailandia definitivamente va a ganar una latina”, dijo la vidente.

Mhoni también habló sobre las condiciones que se generaron alrededor de Fátima Bosch, luego de que Nawat intentó callarla, sentarla e incluso sacarla del salón en donde se realizaba una de las actividades de Miss Universo.

Fátima Bosch en Miss Universo 2025
fatima-bosch-miss-universo-mexico-.jpg
Famosos
Fátima Bosch: Datos que debes conocer de la mexicana que GANÓ Miss Universo 2025
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-.jpg
Famosos
Miss Universo 2025: Todo sobre el final del certamen donde deslumbró la mexicana Fátima Bosch
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-universo---.jpg
Famosos
¿Qué pasó entre Fátima Bosch y organizador de Miss Universo? “Ninguna mujer merece ser insultada”
Noviembre 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima bosch (3).jpg
Famosos
Fátima Bosch tiene doble luto: lleva un moño negro y un pin en la banda de Miss México
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores

Fátima Bosch ganó notoriedad a nivel internacional y reconocimiento al interior de la organización y entre grupos defensores de los derechos de la mujer.

Y eso definitivamente se vio reflejó en el certamen final, donde Fátma avanzó con paso firme en cada etapa hasta derrotar en la final a la favorita, la anfitriona de Tailandia. Fue algo que Mhoni Vidente pudo ver desde el 5 de noviembre.

“Mis predicciones para que ganen el concurso son, en este orden: México, Venezuela o Argentina”., dijo Mhoni a prinicpios de noviembre, cuando las concursantes apenas empezaban su concentración para la gran final.

miss universo Fátima Bosch
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
