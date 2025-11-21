Predicción cumplida en Miss Universo: Mhoni Vidente vaticinó el triunfo de Fátima Bosch hace 2 semanas

Fátima Bosch hizo un certamen impecable en Miss Universo, desde el desfile en traje de noche hasta la sesión de preguntas y eso la llevó a ganar la corona... tal y como lo predijo Mhoni Vidente.

FÁTIMA Bosch ganó notoriedad desde el incidente en el que la Miss Universo México se enfrentó a uno de los dueños del certamen, Nawat Itsaragrisil.

Desde ese momento, ocurrido hace tres semanas, Mhoni Vidente lanzó una predicción al echarle las cartas de su tarot.

“El año pasado ganó Dinamarca, cuando el concurso fue en México, pero ahora en Tailandia definitivamente va a ganar una latina”, dijo la vidente.

Mhoni también habló sobre las condiciones que se generaron alrededor de Fátima Bosch, luego de que Nawat intentó callarla, sentarla e incluso sacarla del salón en donde se realizaba una de las actividades de Miss Universo.

Fátima Bosch ganó notoriedad a nivel internacional y reconocimiento al interior de la organización y entre grupos defensores de los derechos de la mujer.

Y eso definitivamente se vio reflejó en el certamen final, donde Fátma avanzó con paso firme en cada etapa hasta derrotar en la final a la favorita, la anfitriona de Tailandia. Fue algo que Mhoni Vidente pudo ver desde el 5 de noviembre.