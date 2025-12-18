Suscríbete
Famosos

Mayte Lascurain confiesa que no se casó con el amor de su vida por Mijares

La cantante se sinceró y compartió porque decidió no formar una familia con el hombre que siempre la amo.

Diciembre 18, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Mayte-Lascurain-Mijares.jpg

Mayte Lascurain confiesa que Mijares fue su amor platónico.

YouTube

Manuel “es el hombre más especial, yo lo veo y se vuelve un día muy especial en mi vida”.

En una charla a corazón abierto, la cantante de ‘Pandora’, Mayte Lascurain, hizo fuertes revelaciones sobre su vida en pareja, el por qué está soltera y también porque no quiso formar una familia con el hombre que siempre la amo.

Inicialmente, y tras años de terapia y experiencias reconoció que “yo siempre me he enamorado de mis carencias ante los hombres”.

Mayte estuvo casada con Fernando Iriarte, hijo de la comunicadora Maxine Woodside, ante lo que la cantante reconoce que “yo me enamoré de la protección que me daba Fernando. Yo me sentía de plácemes”.

Sin embargo, también hay otro hombre que marcó la vida de la intérprete, se trata de Edgardo Gazcón, con quien no se casó, en los años 90, sin embargo, reconoce que “es el hombre que más me ha amado. Ha tenido detalles de ‘no manches’. Yo llego a Estados Unidos y me llega una rosa, todavía, siempre. ’Siempre será el amor de mi vida’ (es el mensaje que acompaña e detalle)”, mencionó.

“Edgardo siempre me amó. La única que amo, a ver si me entienden. Él sabe amar a otras personas y eso yo no lo supe hasta que me casé. Y yo viví con una culpa tremenda mucho tiempo, me casé con culpa porque cómo yo me pude haber echado para atrás con Edgardo”, dijo Mayte ante posibilidad de haber formado una familia con Gazcón.

Y aunque en 1991, Mayte y Edgardo anunciaron que se casaban, ella lo canceló todo tras estar enamorada del mismísimo Manuel Mijares.

“Como teníamos estas voces tan especiales, nos ponían a hacer los jingles muy específicos que para tal empresa. Y yo lo veía a Manuel y decía ‘que hombre tan bello’. ‘Oye, Mayte, yo te llevo a tu casa’, (le decía), y yo ‘es un hombre’. Manuel no tenía un peso y uno echaba el taco y pagaba él un taco y yo otro”, recordó la cantante sobre cómo se conocieron y el trabajo en conjunto hizo que comenzara a sentir enamoramiento por Mijares.

A sus 21 años, la joven Mayte conoció al intérprete porque era corista de Emmanuel, sin embargo, no había química entre ellos, hasta poco después.

“De lo que yo me enamoré, porque luego tu te enamoras de algo de esa persona, ahí están el medio engaño. Yo me enamoré de Manuel, de la tranquilidad que me daba estar con un hombre por primera vez. No era una persona que me amenazaba, yo sabía que iba a llegar con bien, y esto lo descubro porque cómo puedes tú querer a un hombre que nunca te ha querido. Cómo puedes querer a un hombre que nunca te ha dado nada”, recordó Lascurain.

Manuel Mijares fue el amor platónico de Mayte, quien incluso el día en el que se casó con Lucero, en enero de 1997, y pese a estar casada por Iriarte, asegura que “me metí al jacuzzi y lloré y lloré”.

Mayte reconoce que su amor por Mijares fue lo que la hizo rechazar al hombre que más la ha amado, sin embargo, Manuel “es el hombre más especial, yo lo veo y se vuelve un día muy especial en mi vida”.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
Actor de ‘Como dice el dicho’ está desahuciado y afirma que “solamente estoy con mi fe y mi esperanza”
Diciembre 18, 2025
Famosos
¿Hay maltrato animal en ‘La Granja VIP’? A los famosos se les olvidan las cámaras
Diciembre 18, 2025
Famosos
Florinda Meza acusa a primera esposa de ‘Chespirito’ de robo: “vendía sus casas y se quedaba con el dinero”
Diciembre 18, 2025
Alicia-Villarreal-Francisco-N.jpg
Famosos
Tras amenazas, fiscal ordena que se VIGILE la casa de Alicia Villarreal las 24 horas del día
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade enfermedad
Famosos
Yolanda Andrade ya salió del hospital y manda mensaje a su público conocedor
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
José-Said-Marianne-Gonzaga.jpg
Viral
José Said, ex de Marianne Gonzaga, revela que también quiso apuñalarlo como a Valentina Gilabert
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Camilo-Sesto-tumba.jpg
Famosos
Graban video para adultos sobre la tumba de Camilo Sesto; la familia exige disculpas públicas
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez

También reconoció que él siempre la buscaba antes de casarse con Lucero y cuando no tenía novia. Lo tachó de “cretinazo” y afirmó también que nunca hubo intimidad, pues “imagínate como estaría”, pero sí había besos y apapachos.

Finalmente, admitió que la canción ‘Alguien llena mi lugar’, está dedicada a Mijares.

“La canté llorando, se los juro; en el estudio yo cantaba llorando porque Manuel así era… regresaba y ya había alguien”.

El tema se convirtió en una forma de cerrar el capítulo más doloroso de su vida sentimental. Hoy, Mayte ve todo con distancia y madurez. Aunque ya no está enamorada de Mijares, lo sigue considerando una parte crucial en su vida.
Mayte Lascurain Manuel Mijares
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
shiky-hospitalizado.jpg
Famosos
Shiky tras sobrevivir: “Yo no le tenía miedo a la vejez; ahora me da terror que sea en un hospital”.
Diciembre 17, 2025
 · 
Nayib Canaán
yeri mura caro miranda.jpg
Famosos
Yeri Mua riñe con Caro Miranda en La Casita de Bad Bunny: “No me iba a poner de verdulera”
Diciembre 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
nodal angela aguilar violinusta.jpg
Famosos
Las tres teorías que demostrarían la infidelidad de Nodal con su violinista
Diciembre 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
jaime-camil-se-transforma-en-tronchatoro-en-el-gran-estreno-de-matilda-el-musical.png
Famosos
Jaime Camil se transforma en Tronchatoro en el gran estreno de “Matilda, el Musical”
Diciembre 17, 2025
 · 
TVyNovelas
adulta-abuelita-abandonada-.jpg
Viral
Abandonaron en el frío a abuelita a la orilla de la carretera: Cruz Roja la encontró inconsciente
La señora de más de 80 años estaba en silla de ruedas.
Diciembre 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
domenica montero.jpg
Telenovelas
Por una infección viral, Angelique Boyer detuvo grabaciones de “Doménica Montero”
La actriz revela una anécdota que le ocurrió al principio de las grabaciones de la telenovela que se estrena por ViX este 19 de diciembre
Diciembre 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
angelique-boyer-aldo-de-nigris-.jpg
Famosos
Aldo De Nigris se estrenó como entrevistador EN VIVO con Angelique Boyer | VIDEO
Aceptó la oportunidad y así debutó.
Diciembre 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Lorena-Mayra-Rojas.jpg
Famosos
Mayra Rojas jamás imaginó que cumpliría su sueño de tres hijos con la bebé de su hermana: “deseo concedido”
La actriz tuvo una emotiva charla donde compartió cómo se hizo mamá de la hija de su hermana fallecida.
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez