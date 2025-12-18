Mayte Lascurain confiesa que no se casó con el amor de su vida por Mijares

Manuel “es el hombre más especial, yo lo veo y se vuelve un día muy especial en mi vida”.

En una charla a corazón abierto, la cantante de ‘Pandora’, Mayte Lascurain, hizo fuertes revelaciones sobre su vida en pareja, el por qué está soltera y también porque no quiso formar una familia con el hombre que siempre la amo.

Inicialmente, y tras años de terapia y experiencias reconoció que “yo siempre me he enamorado de mis carencias ante los hombres”.

Mayte estuvo casada con Fernando Iriarte, hijo de la comunicadora Maxine Woodside, ante lo que la cantante reconoce que “yo me enamoré de la protección que me daba Fernando. Yo me sentía de plácemes”.

Sin embargo, también hay otro hombre que marcó la vida de la intérprete, se trata de Edgardo Gazcón, con quien no se casó, en los años 90, sin embargo, reconoce que “es el hombre que más me ha amado. Ha tenido detalles de ‘no manches’. Yo llego a Estados Unidos y me llega una rosa, todavía, siempre. ’Siempre será el amor de mi vida’ (es el mensaje que acompaña e detalle)”, mencionó.

“Edgardo siempre me amó. La única que amo, a ver si me entienden. Él sabe amar a otras personas y eso yo no lo supe hasta que me casé. Y yo viví con una culpa tremenda mucho tiempo, me casé con culpa porque cómo yo me pude haber echado para atrás con Edgardo”, dijo Mayte ante posibilidad de haber formado una familia con Gazcón.

Y aunque en 1991, Mayte y Edgardo anunciaron que se casaban, ella lo canceló todo tras estar enamorada del mismísimo Manuel Mijares.

“Como teníamos estas voces tan especiales, nos ponían a hacer los jingles muy específicos que para tal empresa. Y yo lo veía a Manuel y decía ‘que hombre tan bello’. ‘Oye, Mayte, yo te llevo a tu casa’, (le decía), y yo ‘es un hombre’. Manuel no tenía un peso y uno echaba el taco y pagaba él un taco y yo otro”, recordó la cantante sobre cómo se conocieron y el trabajo en conjunto hizo que comenzara a sentir enamoramiento por Mijares.

A sus 21 años, la joven Mayte conoció al intérprete porque era corista de Emmanuel, sin embargo, no había química entre ellos, hasta poco después.

“De lo que yo me enamoré, porque luego tu te enamoras de algo de esa persona, ahí están el medio engaño. Yo me enamoré de Manuel, de la tranquilidad que me daba estar con un hombre por primera vez. No era una persona que me amenazaba, yo sabía que iba a llegar con bien, y esto lo descubro porque cómo puedes tú querer a un hombre que nunca te ha querido. Cómo puedes querer a un hombre que nunca te ha dado nada”, recordó Lascurain.

Manuel Mijares fue el amor platónico de Mayte, quien incluso el día en el que se casó con Lucero, en enero de 1997, y pese a estar casada por Iriarte, asegura que “me metí al jacuzzi y lloré y lloré”.

Mayte reconoce que su amor por Mijares fue lo que la hizo rechazar al hombre que más la ha amado, sin embargo, Manuel “es el hombre más especial, yo lo veo y se vuelve un día muy especial en mi vida”.

También reconoció que él siempre la buscaba antes de casarse con Lucero y cuando no tenía novia. Lo tachó de “cretinazo” y afirmó también que nunca hubo intimidad, pues “imagínate como estaría”, pero sí había besos y apapachos.

“La canté llorando, se los juro; en el estudio yo cantaba llorando porque Manuel así era… regresaba y ya había alguien”.

Finalmente, admitió que la canción ‘Alguien llena mi lugar’, está dedicada a Mijares.El tema se convirtió en una forma de cerrar el capítulo más doloroso de su vida sentimental. Hoy, Mayte ve todo con distancia y madurez. Aunque ya no está enamorada de Mijares, lo sigue considerando una parte crucial en su vida.