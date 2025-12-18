Marjorie de Sousa celebra su reinvención en 2025 y presume que su hijo Matias es divertido y talentoso

Para Marjorie de Sousa, 2025 ha sido un año de reinvención en la pantalla, pues la serie Cómplices no solo la ha llevado a los primeros lugares de la plataforma de streaming ViX; también le permite mostrarle al público una faceta distinta al melodrama tradicional con el que le ha dado la vuelta al mundo.

“Me tocó grabar con un excelente grupo de compañeras, unas tipazas, nos cuidamos entre todas y resultó un regalo muy bonito haber trabajado con ellas”, dijo Marjorie a TVyNovelas con la espontaneidad que la caracteriza. En su voz había certeza, pero también gratitud.

Cómplices sigue a cuatro mujeres: María José, Paula, Roberta y Stacy, que trabajan en la producción de un talk show televisivo. Sus vidas dan un vuelco inesperado cuando el productor del programa, un hombre que las marcó con años de tensión, aparece muerto. Desde ahí, la trama se vuelve un juego de humor negro y complicidad inesperada. Lo que podría ser tragedia se transforma en liberación; lo que parecía una carga termina siendo la chispa para redescubrirse.

La serie honra la comedia, pero también la resiliencia femenina. Porque estas cuatro mujeres encuentran, en medio del caos, un espacio para mirarse con más cariño. Y en esa narrativa, Stacy, interpretada por Marjorie, se convierte en un punto luminoso.

“A mí me encanta hacer comedia, siempre me ha gustado, en teatro me ha tocado mucho, pero en televisión no me han visto tanto”.

“Stacy es una mujer divertida, auténtica, una niña grandota, siempre balconea a sus compañeras, quienes la quieren matar porque es muy expresiva. Pero a la vez es súper leal, noble, para ella sus amigas son lo primero que adoptó como familia, porque a veces la verdadera familia no es la de sangre, sino la que vas adoptando a través del tiempo y el camino que te toca vivir”.

Esa parte la emociona, la refleja, incluso, porque en la vida real, Marjorie tiene un profundo respeto por los vínculos que la han sostenido. Lo dijo con claridad y sin prisa: “En lo personal soy muy leal, fiel a mis amigas, a las personas que amo. Y si se meten con ellos yo siento que también es conmigo”.

Si algo subrayó fue la experiencia de trabajar con tres figuras históricas de la televisión mexicana. Para ella, el proyecto también fue escuela. “Son mujeres imponentes, con una carrera importante, gran trayectoria, mucha personalidad y amor propio. Yo aprendí de cada una de ellas, además son muy graciosas, tienen un alma muy bonita”, comentó.

“MI HIJO ES MUY DIVERTIDO”

A la estrella de melodramas como Gata salvaje, Mariana de la noche y La desalmada, si algo la mueve, más que su trabajo, es su hijo Matías, quien cumplirá nueve años en enero próximo. Marjorie habla de él como quien cuenta un secreto dulce que quisiera guardar, pero que al mismo tiempo le enorgullece compartir.

“Mi hijo es muy divertido, es un súper compañero, le gusta cantar. Fuimos al concierto de Chayanne y la gente se reía porque se sabía todas las canciones...”.

El pequeño ya ha recibido invitaciones para campañas y proyectos, algo que no sorprende. Tiene carisma, presencia y una cámara que lo quiere. Pero su mamá prefiere que su camino sea tranquilo, lejos de presiones. “No sé si se vaya a dedicar a lo mismo que yo, pero es bien bueno, ya lo llamaron para campañas y cosas así, yo lo he dejado”, contó. Aun así, mantiene los pies firmes: “Me preguntaron si lo quería meter en una serie y dije que todavía no, por ahora él está en su fútbol, es muy feliz haciendo deporte”.

Matías tiene claro que la carrera de su mamá implica sets, cámaras y escenas complejas. Por eso, cuando la acompaña, él mismo pone sus límites: “Mi hijo me decía que lo llevara al set y si había escenas fuertes le tapara los ojos... para él es como un paseo”. Además, es disciplinado con su dinero: “Ahorita está ahorrando, entonces todo lo que recibe lo guarda en su cuenta”.

